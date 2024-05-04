Шойгу наградил героев спецоперации, отмеченных Путиным

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, отличившимся при выполнении заданий в ходе спецоперации на Украине. Медали вручены в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
«Президент РФ высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное — в стремлении к Победе», — подчеркнул Сергей Шойгу при вручении государственной награды. Его слова
Медаль «Золотая Звезда» учреждена в 1992 году как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации». Звание присваивается лично президентом страны. Ею отмечаются граждане, совершившие геройский подвиг при выполнении военных задач. Владимир Путин периодически присваивает награды отличившимся участникам спецоперации на Украине.
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