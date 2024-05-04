Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь верующим
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1».
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении Благодатного огня. Он начал передавать огонь верующим, находившимся в храме.
Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасха будет отмечена 5 мая. Огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа.
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