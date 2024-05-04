Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, рпц, религия, русская православная церковь, благодатный огонь, православие
Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь верующим Фото:

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1».

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Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении Благодатного огня. Он начал передавать огонь верующим, находившимся в храме.

Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасха будет отмечена 5 мая. Огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа.

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении Благодатного огня. Он начал передавать огонь верующим, находившимся в храме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасха будет отмечена 5 мая. Огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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