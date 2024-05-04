В мире Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео 04 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь верующим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1». Новость по теме Схождение Благодатного огня 2024 в Иерусалиме: когда доставят в Россию Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении Благодатного огня. Он начал передавать огонь верующим, находившимся в храме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасха будет отмечена 5 мая. Огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении Благодатного огня. Он начал передавать огонь верующим, находившимся в храме. Чудо с появлением священного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасха будет отмечена 5 мая. Огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям