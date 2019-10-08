Югорский медиаменеджер уволился после скандальных публикаций в СМИ

Жена Егора Сдобникова опубликовала в соцсетях пост, в котором похвасталась ездой под 180 км/час Фото: pixabay.com / Pixabay License

Генеральный директор ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» Советского района Егор Сдобников уволился по собственному желанию. Его уход многие связывают со скандальным постом его супруги об автогонках на запредельных скоростях. Информацию об увольнении подтвердил глава Советского района Игорь Набатов.

«Сдобников действительно уволился, написав заявление по собственному желанию. Но я отдельно хочу подчеркнуть, что человек написал заявление недели за три до того, как его супруга опубликовала пост о гонках. Все это совпадение», — заявил Набатов.

Ранее жена Сдобникова опубликовала в соцсетях провокационный пост о том, как они с мужем устроили соревнования на скорость. «Тот случай, когда ты гоняешь с мужем, и ты за рулем более быстрого автомобиля на механике, но едешь всего 180 км/ч, а он впереди тебя на автомате уходит „в точку“», — написала Сдобникова. Вскоре после этого Сдобников, который к тому же является депутатом Советского, назвал описанное супругой событие спланированной PR-акцией.

Тем не менее югорская полиция решила разобраться в ситуации и установить, были ли на самом деле соревнования по скорости езды на автомобилях. О результатах проверки пока не сообщается.