В аэропорту Челябинска пассажир напал на полицейского

Вместо штрафа правонарушителю теперь грозит уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В международном аэропорту Челябинска 11 октября пассажир напал на полицейского. Силовик получил травмы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «URA.RU» в Южно-Уральском линейном управлении МВД на транспорте.

«Сотрудники транспортной полиции прибыли в зал вылета внутренних авиалиний после жалоб на неизвестного, который курит сигарету и матерно бранится. Как выяснилось, авиакомпания не допустила 43-летнего жителя Еткульского района Челябинской области в самолет», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Дебошира доставили в дежурную часть. Там, в момент составления административного протокола, он с матом набросился на одного их полицейских. В результате тот получил телесные повреждения. «Следственными органами решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности», — добавили в транспортной полиции.