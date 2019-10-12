Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в аэропорту
Опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту Шереметьево. Мужчина сломал стойку контроля посадки. Об этом сообщили представители аэрохаба, обнародовав соответствующее видео.
Мужчина не смог улететь вовремя, из-за этого он перевозбудился и устроил погром. Пассажир ударил стойку ногой, упал сам, а когда поднялся, принялся рушить все вокруг. Через некоторое время к агрессивному пассажиру подбежали сотрудники службы охраны, отмечает агентство Nation News.
Дебошира отправили в отдел внутренних дел на транспорте. По факту произошедшего будет проведено разбирательство. Мужчине грозит наказание за административное нарушение.