11 октября 2019

Появились кадры погрома в московском аэропорту. ВИДЕО

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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в аэропортуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту Шереметьево. Мужчина сломал стойку контроля посадки. Об этом сообщили представители аэрохаба, обнародовав соответствующее видео.

Мужчина не смог улететь вовремя, из-за этого он перевозбудился и устроил погром. Пассажир ударил стойку ногой, упал сам, а когда поднялся, принялся рушить все вокруг. Через некоторое время к агрессивному пассажиру подбежали сотрудники службы охраны, отмечает агентство Nation News.

Дебошира отправили в отдел внутренних дел на транспорте. По факту произошедшего будет проведено разбирательство. Мужчине грозит наказание за административное нарушение.

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