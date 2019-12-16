Украинский политик восхитился Крымским мостом

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Экс-депутат Рады надеется, что Россия и Украина будут вместе строить мостыФото: Официальный сайт «Крымский мост»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о своем восхищении Крымским мостом. Он также высказал слова сожаления о событиях 2014 года на Украине.

«Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Поверьте, я искренне горжусь. Раньше мне это казалось нереальным. Но сегодня это уже наяву. Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю, которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал Журавко в подписи к видео с Крымским мостом на своем youtube-канале, сообщает RT.

Он также высказал надежды по поводу возможного сотрудничества России и Украины, заявив, что вместе страны смогли бы сделать много хорошего для своих граждан. «Мы объединимся и станем могучей, единой страной. И начнем строить, возрождать наш славянский мир», — считает Журавко. Он также призвал остановить «проклятую войну» и начать строительство мостов между народами.

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