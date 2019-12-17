Глава полиции ХМАО отреагировал на скандал с пьяным подчиненным за рулем

Глава УМВД ХМАО Василий Романица дал задание своим подчиненным до конца недели разобраться в истории с пойманным за рулем в состоянии алкогольного опьянения начальником ОБЭП из Сургута Александром Тетерятниковым. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Сургут приехала большая комиссия из округа. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего. Есть несколько версий, что Тетерятников либо сам находился за рулем машины, либо был на пассажирском сидении, но потом начал огрызаться на автоинспекторов и был ими скручен. Проблема в том, что пока не удается найти полную видеозапись произошедшего. Достанется и руководству сургутской полиции, которое не доложило о произошедшем инциденте в округ», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» рассказали, что официально на проведение служебной проверки есть 30 дней. «Сейчас в Сургут приехал начальник ГИБДД Югры Максим Галушков, руководство подразделения собственной безопасности. Они должны дать квалифицированную оценку действий как Тетерятникову, так и его руководству», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе полиции Югры. Там также добавили, что сейчас начальник ОБЭП из Сургута ушел на больничный.
Ранее «URA.RU» сообщало о появлении видеозаписи, где высокопоставленного сургутского полицейского выводят из машины. Он подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.