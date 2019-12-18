Приближенный Ельцина раскрыл причину войны в Чечне

Вячеслав Михайлов рассказал, из-за чего начался военный конфликт с Чечней Фото: kremlin.ru

Перед началом ввода федеральных войск в Чечню в декабре 1994 года Кремль вел переговоры с сепаратистами об условиях перемирия. Однако тогдашний президент России Борис Ельцин не захотел встречаться с лидером экстремистов Джохаром Дудаевым, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.

«Мы почти сутки вели разговор, понимали, что с оппозицией легко договориться. В конечном счете мы нашли несколько вариантов», — рассказал Михайлов. По его словам, Дудаев хотел лично встретиться с Ельциным, однако тот отказался идти на этот шаг. Тогда Дудаев согласился на встречу с экс-председателем правительства Виктором Черномырдиным. Однако Кремль отказал во второй раз.

По словам Михайлова, от встречи с сепаратистами Ельцина отговорило его окружение. 15 декабря 1994 года Россия ввела войска на территорию Чечни для восстановления конституционного порядка. Первая чеченская кампания завершилась в августе 1996 года, напоминает «Утро.ру».