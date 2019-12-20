Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП, добавят срок за искалеченного друга

Из-за травмы друга Васильева ждет больший срок и иск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Екатеринбуржцу Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП в центре города, ужесточат наказание. Это связано с тем, что 23-летний Глеб Березкин, находившийся с ним в машине, получил серьезные травмы и признан потерпевшим по делу. Об этом в суде по апелляции о мере пресечения заявила следователь СК Каролина Гараева.

«Из-за появившегося нового потерпевшего переквалификации дела не будет. Васильев итак обвиняется по самой тяжелой части статьи 264 УК. Но там большая вилка — от 8 до 15 лет. Чем больше потерпевших по делу, тем больше срок», — объяснил «URA.RU» адвокат Сергей Колосовский.

Кроме того, как потерпевший Березкин имеет право подать к Васильеву иск на крупную сумму. Ведь после ДТП он из-за травмы спины до сих пор с трудом передвигается при помощи костылей.

Резонансное ДТП произошло утром 4 августа на улице Малышева: водитель KIA Rio Васильев на большой скорости врезался в стоявшие машины. В такси Uber погибли водитель 25-летний Александр Трушков и пассажир 28-летний Виталий Никифоров. Васильев ехал с ночного застолья, угнав машину у пьяного собутыльника. Выяснилось, что он поехал за водкой, так как у компании кончилась выпивка.

При обыске в квартире Березкина, где походило ночное застолье, полицейские нашли много пустых бутылок и россыпи таблеток. «URA.RU» писало, что Васильев отказался дать срезы волос и ногтей для экспертизы на наркотики, а также не захотел проходить полиграф. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. В отношении полковника военный следственный отдел СКР по Центральному военному округу проводит доследственную проверку.