Пермская комедийная актриса, известная ролью мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» Марина Федункив записала свою первую песню. Трек актриса назвала «Не устоишь» и предполагает, что он станет «нетленкой».
В Instagram Марина Федункив рассказала подписчикам, что в ее жизни начался новый — музыкальный — этап. «Теперь я ещё и пою, очень надеюсь мои песни будут поднимать вам настроение, не меньше чем моя актерская деятельность», — предположила актриса.
Федункив пообещала сделать сольные концерты, как только песен в ее репертуаре станет больше.
Первая песня актрисы опубликован в нескольких пабликах. Поклонники оказались в восторге от музыкального эксперимента Федункив. «Кажется, я теперь знаю, какую песню буду орать на Новогодних праздниках! А первого января -, Ты не устоишь! Перед свежестью моего дыхания…'', — пишет в Instagram Наталья Замятина.
«Огонь песня! Казалось простой текст, незатейливая музыка, но это все вкупе с Мариной даёт шедевр который будет бомбить новогодний танцпол! Человечек из народа, без пафоса и поэтому роднее», — написал в комментариях в Youtube Александр Мергеев.