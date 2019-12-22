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Актриса из «Реальных пацанов» запела и пообещала поклонникам «нетленку». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Федункив Марина. Элина Камирен, федункив марина
Марина Федункив решила стать певицейФото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Пермская комедийная актриса, известная ролью мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» Марина Федункив записала свою первую песню. Трек актриса назвала «Не устоишь» и предполагает, что он станет «нетленкой».

В Instagram Марина Федункив рассказала подписчикам, что в ее жизни начался новый — музыкальный — этап. «Теперь я ещё и пою, очень надеюсь мои песни будут поднимать вам настроение, не меньше чем моя актерская деятельность», — предположила актриса.

Федункив пообещала сделать сольные концерты, как только песен в ее репертуаре станет больше.

Первая песня актрисы опубликован в нескольких пабликах. Поклонники оказались в восторге от музыкального эксперимента Федункив. «Кажется, я теперь знаю, какую песню буду орать на Новогодних праздниках! А первого января -, Ты не устоишь! Перед свежестью моего дыхания…'', — пишет в Instagram Наталья Замятина.

«Огонь песня! Казалось простой текст, незатейливая музыка, но это все вкупе с Мариной даёт шедевр который будет бомбить новогодний танцпол! Человечек из народа, без пафоса и поэтому роднее», — написал в комментариях в Youtube Александр Мергеев.

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