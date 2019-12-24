Воробей ответила звезде КВН на фразу об устаревшем «Аншлаге»

Участница юмористической передачи «Аншлаг» Елена Воробей ответила на критику программы. Ранее юмористка Елена Борщева заявила, что шоу уже морально устарело.
Однако Воробей отметила, что артисты «Аншлага» уже много лет успешно гастролируют сольно. «Если же Борщева решит выступить без команды, то, пожалуй, это будет не аншлаг. Как говорил один народный артист России: „Давайте встретимся у кассы“», — цитирует Воробей «Ридус».
Еще один участник шоу Александр Пономаренко заявил, что авторы шоу стараются включать современные темы, однако политика канала накладывает свои ограничения.
Заявление про «Аншлаг» Борщева сделала на программе «Секрет на миллион», напоминает «Дни.ру». Там же она добавила, что некоторых артистов можно «заменить роботами». Юмористка заметила, что создателям передачи стоит ориентироваться на шоу телеканала ТНТ.