Украденную во время Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио

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Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за 1,5 млн долларов
Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за 1,5 млн долларов Фото:

В Токио обнаружили скрипку работы Антонио Страдивари, похищенную в конце Второй мировой войны. Как сообщает The New York Times, речь идет об инструменте Mendelssohn 1709 года, который почти 80 лет считался утерянным — семья Мендельсон-Бонке безуспешно пыталась разыскать его после войны.

«Скрипка знаменитого итальянского мастера была похищена в конце Второй мировой войны и считалась утерянной или уничтоженной. Теперь эксперты утверждают, что она нашлась», — говорится в материале.

Специалист по культурным ценностям Карла Шапро заметила скрипку на фотографиях с токийской выставки семилетней давности. Инструмент был представлен под другим названием и датой изготовления, но характерные узоры древесины совпали с утраченным оригиналом. «Узоры в текстуре древесины совпадали с теми, что были у оригинального инструмента», — приводит издание слова Шапро.

Позже основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил подлинность находки. Экспертиза показала, что найденная в Японии скрипка действительно является пропавшей Mendelssohn работы Страдивари. Информация о нынешнем владельце и дальнейшей судьбе инструмента пока не раскрывается. Известно, что эту скрипку продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от 1,2 до 1,5 миллиона долларов, пишет «Ридус».

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В Токио обнаружили скрипку работы Антонио Страдивари, похищенную в конце Второй мировой войны. Как сообщает The New York Times, речь идет об инструменте Mendelssohn 1709 года, который почти 80 лет считался утерянным — семья Мендельсон-Бонке безуспешно пыталась разыскать его после войны. «Скрипка знаменитого итальянского мастера была похищена в конце Второй мировой войны и считалась утерянной или уничтоженной. Теперь эксперты утверждают, что она нашлась», — говорится в материале. Специалист по культурным ценностям Карла Шапро заметила скрипку на фотографиях с токийской выставки семилетней давности. Инструмент был представлен под другим названием и датой изготовления, но характерные узоры древесины совпали с утраченным оригиналом. «Узоры в текстуре древесины совпадали с теми, что были у оригинального инструмента», — приводит издание слова Шапро. Позже основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил подлинность находки. Экспертиза показала, что найденная в Японии скрипка действительно является пропавшей Mendelssohn работы Страдивари. Информация о нынешнем владельце и дальнейшей судьбе инструмента пока не раскрывается. Известно, что эту скрипку продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от 1,2 до 1,5 миллиона долларов, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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