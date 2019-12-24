Предприниматель из ХМАО продал одну квартиру разным покупателям

Сургутянин Владимир Сторож остался и без денег, и без квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Сургута Владимир Сторож пытается через суд доказать право на владение недвижимостью в новостройке в 41-м микрорайоне, которая была продана сразу нескольким покупателям. Об этом «URA.RU» рассказал сам сургутянин.

По словам мужчины, он заключил договор на покупку жилья с предпринимателем Вадимом Бондарюком, который выступал посредником у строительной компании «Салаир». «Изначально я хотел купить квартиру в 51 квадрат. Но затем решил взять жилье на пять метров больше. В итоге, я заплатил больше трех миллионов рублей и остался и без денег, и без недвижимости. У квартир есть другие владельцы», — сообщил Сторож.

Предприниматель Бондарюк в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что ситуация возникла из-за проблем с регистрацией права на эти квартиры. «У застройщика возникли сложности с оформлением земельного участка. Поэтому первая квартира сразу не была зарегистрирована. Появился второй вариант. Но в этом время первая квартира была продана другому покупателю. А насчет второго варианта застройщик утверждает, что никаких денег и документов от меня не получал», — объясняет Бондарюк. Дозвониться до учредителя компании «Салаира» Сергея Ярушина корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Представитель Сторожа, юрист Ольга Довгилова сообщила, что сейчас собирается в суде оспорить решение о передаче в собственность квартиры в 51 квадратный метр другому покупателю и завершить таким образом эту историю. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в отношении учредителя компании «Салаир» Ярушина и Бондарюка возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества из-за переуступки прав участия в долевом строительстве.