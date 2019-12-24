Чиновников могут лишить личных автомобилей и пересадить на такси

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Пробки в городе. Москва, машины, такси, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Министр Антон Силуанов заявил, что предложения уже готовыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских чиновников могут пересадить с личного транспорта на такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова.

По словам министра, уже существуют подготовленные предложения о том, как пересадить чиновников с личных машин. «Мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», — заявил Силуанов.

Два года назад эксперимент по пересадке госслужащих на такси объявили в Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, сократить автопарк правительства должны были в целях экономии, напоминает агентство Nation News.

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