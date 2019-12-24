Чиновников могут лишить личных автомобилей и пересадить на такси

Министр Антон Силуанов заявил, что предложения уже готовы
Российских чиновников могут пересадить с личного транспорта на такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова.
По словам министра, уже существуют подготовленные предложения о том, как пересадить чиновников с личных машин. «Мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», — заявил Силуанов.
Два года назад эксперимент по пересадке госслужащих на такси объявили в Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, сократить автопарк правительства должны были в целях экономии, напоминает агентство Nation News.