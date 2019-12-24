Зюганов вступил с Губерниевым в спор о трусости Сталина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, назвав его слова о советском правителе Иосифе Сталине позорными и гнусными.
«Если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он полный невежа. Он должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» — написал Зюганов в своем twitter-аккаунте.
Ранее Губерниев обвинил Сталина в трусости. Губерниев обратился к людям, которые считают, что Советский Союз выиграл войну благодаря Сталину, и спросил, знают ли они, где вождь находился, когда началась война, напоминает агентство Nation News.
Позже в беседе с корреспондентом «URA.RU» свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев раскритиковал заявление Губерниева о Сталине. Он подчеркнул, что слова телекомментатора являются ложью и абсурдом, а лидера СССР назвал великим человеком, «благодаря которому мы все живем в мире».