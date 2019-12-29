Скончался мужчина, пострадавший во время падения строительного крана на Урале

Строитель пострадал при падении башенного крана
Врачам не удалось спасти жизнь рабочего, который пострадал при падении башенного крана на стройплощадке 14 декабря. Мужчине было 67 лет, о его смерти сообщила дочь Валерия в социальной сети «ВКонакте», пишет портал E1.RU.
Инцидент произошел в Карпинске Свердловской области. Мужчина умер в больнице 26 декабря.
Башенный кран рухнул на дорогу во время подъема строительных решеток. В результате пострадал один человек, также были повреждены две линии электропередачи. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств трагедии.