28 декабря 2019
27 декабря 2019

Скончался мужчина, пострадавший во время падения строительного крана на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Строитель пострадал при падении башенного кранаФото: ВКонтакте

Врачам не удалось спасти жизнь рабочего, который пострадал при падении башенного крана на стройплощадке 14 декабря. Мужчине было 67 лет, о его смерти сообщила дочь Валерия в социальной сети «ВКонакте», пишет портал E1.RU.

Инцидент произошел в Карпинске Свердловской области. Мужчина умер в больнице 26 декабря.

Башенный кран рухнул на дорогу во время подъема строительных решеток. В результате пострадал один человек, также были повреждены две линии электропередачи. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств трагедии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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