СК возбудил дело из-за двух екатеринбуржцев, затащивших в сауну мальчиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как двое мужчин затащили в сауну восемь мальчиков в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде.
«Возбуждено дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия)», — сказал собеседник агентства. Вероятно, дело возбуждено только против одного фигуранта.
Мужчин задержали 10 мая в сауне. С ними были восемь мальчиков, которых они угощали спиртным. По словам родителей, мужчины несколько месяцев обрабатывали детей. Их уговаривали сняться голыми для модельного агентства. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!