Легенда российского хип-хопа даст бесплатный концерт в Екатеринбурге

Рэп-дуэт АК-47 выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Их песни — главные герои различных вечеринок. Одни из самых популярных треков: „Але, это Пакистан“, „Тем, кто с нами“ (совместно с GUF и Ноггано), „Оля Лукина“, No Pasaran (совместно с Ноггано), „Кругом тонирован“, „Картель“ (совместно с „Триагрутрика“) и многие другие», — анонсировали представители Ural Music Night. Организаторы обещают, что Витя и Максим устроят по-настоящему мощное выступление.
Группа АК-47 уже читала рэп на «Ночи музыки» — в 2022 году. Тогда гости фестиваля устроили драку после концерта.
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня. Известно также, что на Ural Music Night выступят Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy»s Band, Ay Yola, актеры Александр Устюгов и Сергей Холмогоров.
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