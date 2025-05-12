12 мая 2025

Легенда российского хип-хопа даст бесплатный концерт в Екатеринбурге

АК-47 выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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АК-47 выступали на «Ночи музыки» в 2022 году
АК-47 выступали на «Ночи музыки» в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Рэп-дуэт АК-47 выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Их песни — главные герои различных вечеринок. Одни из самых популярных треков: „Але, это Пакистан“, „Тем, кто с нами“ (совместно с GUF и Ноггано), „Оля Лукина“, No Pasaran (совместно с Ноггано), „Кругом тонирован“, „Картель“ (совместно с „Триагрутрика“) и многие другие», — анонсировали представители Ural Music Night. Организаторы обещают, что Витя и Максим устроят по-настоящему мощное выступление.

Группа АК-47 уже читала рэп на «Ночи музыки» — в 2022 году. Тогда гости фестиваля устроили драку после концерта.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня. Известно также, что на Ural Music Night выступят Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy»s Band, Ay Yola, актеры Александр Устюгов и Сергей Холмогоров.

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Рэп-дуэт АК-47 выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Их песни — главные герои различных вечеринок. Одни из самых популярных треков: „Але, это Пакистан“, „Тем, кто с нами“ (совместно с GUF и Ноггано), „Оля Лукина“, No Pasaran (совместно с Ноггано), „Кругом тонирован“, „Картель“ (совместно с „Триагрутрика“) и многие другие», — анонсировали представители Ural Music Night. Организаторы обещают, что Витя и Максим устроят по-настоящему мощное выступление. Группа АК-47 уже читала рэп на «Ночи музыки» — в 2022 году. Тогда гости фестиваля устроили драку после концерта. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня. Известно также, что на Ural Music Night выступят Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy» s Band, Ay Yola, актеры Александр Устюгов и Сергей Холмогоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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