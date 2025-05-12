12 мая 2025

Паслер утвердил программу борьбы с коррупцией в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Денис Паслер подписал указ 12 мая
Губернатор Денис Паслер подписал указ 12 мая Фото:

В Свердловской области планируется на постоянной основе проводить анализ нормативных документов на предмет коррупции, а также проверять информацию о доходах и имуществе должностных лиц и государственных служащих. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер.

«Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой», — сказано в указе. Также будет проводиться мониторинг госзакупок, информация о получении подарков — предоставляться в администрацию президента РФ, результаты всех проверок направят в прокуратуру.

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В Свердловской области планируется на постоянной основе проводить анализ нормативных документов на предмет коррупции, а также проверять информацию о доходах и имуществе должностных лиц и государственных служащих. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. «Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой», — сказано в указе. Также будет проводиться мониторинг госзакупок, информация о получении подарков — предоставляться в администрацию президента РФ, результаты всех проверок направят в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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