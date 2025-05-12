Табанили и сушили носки в кофте: как свердловчанам сплавиться по Чусовой без риска для жизни. Фото

Свердловчанам предлагают сплавы по Чусовой с разносолами и баней

13 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Такие виды открываются во время сплава Фото: Екатерина Крылова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Одним из самых популярных видов активного туризма на Урале считаются сплавы. По ошибке многие думают, что участнику обязательно нужно пробираться сквозь водные пороги, уворачиваться от камней и преодолевать трудности в виде голода, усталости и дождя. Но неопытные туристы тоже могут попробовать себя в роли сплавщиков, например, им предлагают отправиться на реку Чусовая, которая протекает в Свердловской области. Всегда ли сплавы — это страшно и опасно, проверил журналист URA.RU. Сколько это стоит Сплавы различаются по категориям (от легких до экстремально сложных) и времени (от пары часов до нескольких недель). Разумеется, неопытных туристов никто отправлять на сложные водные маршруты не будет, для таких случаев есть походы для любителей. Их от остальных сплавов отличает наличие комфортных условий. В майские праздники мы вместе с «Уралсплавом» отправились на простой маршрут, чтобы открыть для себя новый вид отдыха. Минимум путешествие обойдется в 9000 рублей. Наш выбор пал на двухдневный сплав, который стоит 12 тысяч. В эту сумму входят катамараны, экскурсии, вода, четырехразовое питание, одноразовая посуда, кемпинг, палатки, спальники, пенки, инструкторы, перевозка вещей от старта до финиша. Что брать с собой С собой нужно взять лишь небольшой рюкзак, туристическую сидушку, фонарик, средство от насекомых, солнцезащитный крем. Из одежды — перчатки, головной убор, полотенце, сланцы, купальник для бани, запасные обувь и одежду (их лучше сложить в специальные герметичные пакеты, они продаются на маркетплейсах). Как лучше всего одеться С погодой в майские праздники не очень повезло. На улице было около +10 градусов, по ощущениям — примерно +3. Погода стояла пасмурная, иногда выглядывало солнце, но ночью и на второй день сплава шел дождь. Поэтому, отправляясь в путешествие, стоит уделить особое внимание одежде. База для похода — это многослойность, которая гарантированно спасет от холода. Выбор в походной одежде пал на плащ с мембраной, треккинговые ботинки и штаны карго Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Если говорить о весеннем походе, то первым слоем следует надеть термобелье, вторым — флисовую кофту или «пуховку» (среднее между кофтой и курткой), третий слой — куртки и штаны, лучше всего из мембраны, она защищает от ветра и влаги. Я постоянно мерзну, поэтому для перестраховки поверх флисовой кофты надела армейскую жилетку, а также натянула шапку, велосипедные перчатки без пальцев, у которых на ладонях есть специальные подушечки, они защищают руки от натирания. На ноги лучше надевать специальные треккинговые носки: они отводят влагу, быстро высыхают и не натирают. Поверх — кроссовки, идеально, если они тоже будут треккинговыми. Но если таких нет, то лучше, если обувь будет из плотного материала, а не из ткани, поверх можно надеть многоразовые дождевики для обуви, которые защитят кроссовки от грязи и промокания. 24 км среди каменных «бойцов» Наше путешествие началось в восемь утра от метро «Ботаническая» в Екатеринбурге: там группу забрала «Газель». Следом ждал путь в 90 км в сторону села Слобода в Первоуральском городском округе. Спустя два часа мы были на месте: здесь уже ждали инструкторы и завтрак — вареная картошка с котлетами, горячий чай, сладости. На удивление, на завтрак ждала не гречка с тушенкой, а картошка с котлетами Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Подкрепившись, группа собралась на инструктаж по технике безопасности, следом получила спасательные жилеты и начала садиться на катамараны. Они оказались не совсем стандартными — с надувными креслами, считаются самыми комфортными: не нужно будет сидеть в позе лотоса или подгибать ноги под себя, обычно от этого затекают конечности. Забираться на плавсредство стоит аккуратно — по металлическому каркасу. Сплав начинается. Нам предстояло преодолеть 24 км на север за два дня. Звучит страшно, на деле — Чусовая очень спокойная и сильно разлилась по весне, местами даже не пришлось грести. Обязательно следует запомнить морскую команду «табанить»: ее используют, чтобы развернуть катамаран в нужном направлении. Порой из-за ветра плавсредство начинает заносить влево или вправо, чтобы его выровнять, одна из сторон начинает табанить — грести веслами не на себя, а от себя. Пару манипуляций и катамаран встает на место. На первом отрезке пути по берегам попадались огромные камни — Слободский, Георгиевские, Часовой, Собачьи ребра. Первая остановка с перекусом случилась возле подвесного Аннушкина моста. Летом здесь можно купаться, а весной — гулять по лесу, забираться на Георгиевский камень — подобные скалы еще называют «бойцами», потому что ранее во время сплава «железных караванов» об них разбивались барки. На вершине живописного склона находятся декорации Фото: Екатерина Крылова © URA.RU После отдыха команда снова садится на катамаран и отправляется в сторону деревни Каменка. По пути на берегах заметны стоянки туристов, а на воде то и дело попадаются лодки с моторами. В Каменке ждет настоящий «Уральский Голливуд»: здесь снимали фильмы «Семен Дежнев», «Золото» с Сергеем Безруковым и сериал «Угрюм-река». С тех пор на горах остались деревянные декорации. Прогулявшись по экотропе, нас ждал обед и снова не гречка с тушенкой, к которой привыкли походники, а чечевичный суп. После остановки все вновь садятся на катамараны и движутся к финальной точке первого дня. Наша высадка произошла в кемпинге в устье речки Грязнуха. Здесь нас ждал основательный лагерь: палатки с раскладушками и спальными мешками, шатер, где можно было укрыться от дождя и поужинать, туристическая баня, кресла-мешки на берегу Чусовой и гирлянда. Готовясь к худшему, мы, конечно, не ожидали, что все будет настолько продуманно. Организаторы из «Уралсплава» поясняют, что они делают ставку на максимальное комфорт и уют, поэтому стараются минимизировать неудобства, которые все привыкли ассоциировать с активным туризмом. Вещи перевозят по всему маршруту сплава, а еду готовят на специальной передвижной кухне, поэтому стол ломится от вкусностей. На ужине, например, нас ждали четыре вида пельменей, бутерброды, различные соусы и даже коктейли. Из минусов была лишь погода. Ночью в палатке мерзла голова, хотя в самом спальнике было тепло. Кроме этого поляну, где стояли палатки, подтопило из-за дождя, поэтому тканевые кроссовки, которые я надела после треккинговых ботинок, моментально промокли. Делюсь лайфхаком: если вы отправились в поход и промокли, кладите влажные носки между флисовой кофтой и термобельем. За ночь от тепла вашего тела носки высохнут как на батарее. Самое сложное, что нужно было сделать на утро второго дня, — это вылезти из уютного спальника. Собравшись с духом, мы встали и отправились к походному умывальнику. Само собой, вода в нем была ледяной, поэтому ее приходилось разбавлять кипятком из термоса. На второй день река начала сужаться, поэтому приходилось грести аккуратно, чтобы не наткнуться на кустарники Фото: Екатерина Крылова © URA.RU На завтрак нас ждала овсяная каша с сухофруктами и орехами, горячий чай. После команды «Сбор» все разбрелись по палаткам, чтобы собрать вещи и закинуть их в «Газель»: она должна довезти рюкзаки до финиша. Взбодрившись от ветра, мы вновь уселись на катамараны: нас ждала остановка в Нижнем селе. До него было идти недолго, меньше часа, хотя изначально планировалось, что сплав завершится выше по течению — в Треке. До него мы не добрались лишь потому, что на участке от села до деревни был встречный ветер, «припарковаться» в Треке неопытным туристам было бы сложно: катамаран стоял на месте и никуда не двигался, поэтому наше путешествие закончилось раньше запланированного времени — супом, подведением итогов путешествия и рассадкой по машинам. Вывод: подобные сплавы рассчитаны на тех, кто не привык отказываться от комфорта и совсем не имел опыта в сплавах. Недаром на маршрут допускаются даже дети с 5 лет в сопровождении родителей. Если же вам приходилось спасать палатку от подтопления, готовить на газовой горелке, тащить тяжести, ехать до стоянки по непротоптанной дороге, жить без связи, то подобный сплав может сильно удивить — он будет непривычен тем, что вас будут обслуживать на высоком уровне, а трудности совсем не будут беспокоить. Подходит такое не всем, но начинающим туристам придется по душе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из самых популярных видов активного туризма на Урале считаются сплавы. По ошибке многие думают, что участнику обязательно нужно пробираться сквозь водные пороги, уворачиваться от камней и преодолевать трудности в виде голода, усталости и дождя. Но неопытные туристы тоже могут попробовать себя в роли сплавщиков, например, им предлагают отправиться на реку Чусовая, которая протекает в Свердловской области. Всегда ли сплавы — это страшно и опасно, проверил журналист URA.RU. Сплавы различаются по категориям (от легких до экстремально сложных) и времени (от пары часов до нескольких недель). Разумеется, неопытных туристов никто отправлять на сложные водные маршруты не будет, для таких случаев есть походы для любителей. Их от остальных сплавов отличает наличие комфортных условий. В майские праздники мы вместе с «Уралсплавом» отправились на простой маршрут, чтобы открыть для себя новый вид отдыха. Минимум путешествие обойдется в 9000 рублей. Наш выбор пал на двухдневный сплав, который стоит 12 тысяч. В эту сумму входят катамараны, экскурсии, вода, четырехразовое питание, одноразовая посуда, кемпинг, палатки, спальники, пенки, инструкторы, перевозка вещей от старта до финиша. С собой нужно взять лишь небольшой рюкзак, туристическую сидушку, фонарик, средство от насекомых, солнцезащитный крем. Из одежды — перчатки, головной убор, полотенце, сланцы, купальник для бани, запасные обувь и одежду (их лучше сложить в специальные герметичные пакеты, они продаются на маркетплейсах). С погодой в майские праздники не очень повезло. На улице было около +10 градусов, по ощущениям — примерно +3. Погода стояла пасмурная, иногда выглядывало солнце, но ночью и на второй день сплава шел дождь. Поэтому, отправляясь в путешествие, стоит уделить особое внимание одежде. База для похода — это многослойность, которая гарантированно спасет от холода. Если говорить о весеннем походе, то первым слоем следует надеть термобелье, вторым — флисовую кофту или «пуховку» (среднее между кофтой и курткой), третий слой — куртки и штаны, лучше всего из мембраны, она защищает от ветра и влаги. Я постоянно мерзну, поэтому для перестраховки поверх флисовой кофты надела армейскую жилетку, а также натянула шапку, велосипедные перчатки без пальцев, у которых на ладонях есть специальные подушечки, они защищают руки от натирания. На ноги лучше надевать специальные треккинговые носки: они отводят влагу, быстро высыхают и не натирают. Поверх — кроссовки, идеально, если они тоже будут треккинговыми. Но если таких нет, то лучше, если обувь будет из плотного материала, а не из ткани, поверх можно надеть многоразовые дождевики для обуви, которые защитят кроссовки от грязи и промокания. Наше путешествие началось в восемь утра от метро «Ботаническая» в Екатеринбурге: там группу забрала «Газель». Следом ждал путь в 90 км в сторону села Слобода в Первоуральском городском округе. Спустя два часа мы были на месте: здесь уже ждали инструкторы и завтрак — вареная картошка с котлетами, горячий чай, сладости. Подкрепившись, группа собралась на инструктаж по технике безопасности, следом получила спасательные жилеты и начала садиться на катамараны. Они оказались не совсем стандартными — с надувными креслами, считаются самыми комфортными: не нужно будет сидеть в позе лотоса или подгибать ноги под себя, обычно от этого затекают конечности. Забираться на плавсредство стоит аккуратно — по металлическому каркасу. Сплав начинается. Нам предстояло преодолеть 24 км на север за два дня. Звучит страшно, на деле — Чусовая очень спокойная и сильно разлилась по весне, местами даже не пришлось грести. Обязательно следует запомнить морскую команду «табанить»: ее используют, чтобы развернуть катамаран в нужном направлении. Порой из-за ветра плавсредство начинает заносить влево или вправо, чтобы его выровнять, одна из сторон начинает табанить — грести веслами не на себя, а от себя. Пару манипуляций и катамаран встает на место. На первом отрезке пути по берегам попадались огромные камни — Слободский, Георгиевские, Часовой, Собачьи ребра. Первая остановка с перекусом случилась возле подвесного Аннушкина моста. Летом здесь можно купаться, а весной — гулять по лесу, забираться на Георгиевский камень — подобные скалы еще называют «бойцами», потому что ранее во время сплава «железных караванов» об них разбивались барки. После отдыха команда снова садится на катамаран и отправляется в сторону деревни Каменка. По пути на берегах заметны стоянки туристов, а на воде то и дело попадаются лодки с моторами. В Каменке ждет настоящий «Уральский Голливуд»: здесь снимали фильмы «Семен Дежнев», «Золото» с Сергеем Безруковым и сериал «Угрюм-река». С тех пор на горах остались деревянные декорации. Прогулявшись по экотропе, нас ждал обед и снова не гречка с тушенкой, к которой привыкли походники, а чечевичный суп. После остановки все вновь садятся на катамараны и движутся к финальной точке первого дня. Наша высадка произошла в кемпинге в устье речки Грязнуха. Здесь нас ждал основательный лагерь: палатки с раскладушками и спальными мешками, шатер, где можно было укрыться от дождя и поужинать, туристическая баня, кресла-мешки на берегу Чусовой и гирлянда. Готовясь к худшему, мы, конечно, не ожидали, что все будет настолько продуманно. Организаторы из «Уралсплава» поясняют, что они делают ставку на максимальное комфорт и уют, поэтому стараются минимизировать неудобства, которые все привыкли ассоциировать с активным туризмом. Вещи перевозят по всему маршруту сплава, а еду готовят на специальной передвижной кухне, поэтому стол ломится от вкусностей. На ужине, например, нас ждали четыре вида пельменей, бутерброды, различные соусы и даже коктейли. Из минусов была лишь погода. Ночью в палатке мерзла голова, хотя в самом спальнике было тепло. Кроме этого поляну, где стояли палатки, подтопило из-за дождя, поэтому тканевые кроссовки, которые я надела после треккинговых ботинок, моментально промокли. Самое сложное, что нужно было сделать на утро второго дня, — это вылезти из уютного спальника. Собравшись с духом, мы встали и отправились к походному умывальнику. Само собой, вода в нем была ледяной, поэтому ее приходилось разбавлять кипятком из термоса. На завтрак нас ждала овсяная каша с сухофруктами и орехами, горячий чай. После команды «Сбор» все разбрелись по палаткам, чтобы собрать вещи и закинуть их в «Газель»: она должна довезти рюкзаки до финиша. Взбодрившись от ветра, мы вновь уселись на катамараны: нас ждала остановка в Нижнем селе. До него было идти недолго, меньше часа, хотя изначально планировалось, что сплав завершится выше по течению — в Треке. До него мы не добрались лишь потому, что на участке от села до деревни был встречный ветер, «припарковаться» в Треке неопытным туристам было бы сложно: катамаран стоял на месте и никуда не двигался, поэтому наше путешествие закончилось раньше запланированного времени — супом, подведением итогов путешествия и рассадкой по машинам.