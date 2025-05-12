Таможенники поймали екатеринбуржца с 20 упаковками запрещенного вещества

Таможня возбудила административное дело в отношении екатеринбуржца
Таможенники задержали жителя Екатеринбурга при получении международной посылки с запрещенным препаратом. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчине попытались доставить 20 упаковок HUTROPE LinePen Somatropin из Казахстана.
«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества — соматотропина, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен», — сообщили в ведомстве. По итогам рассмотрения дела был назначен штраф в размере 1500 рублей.
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