12 мая 2025

Таможенники поймали екатеринбуржца с 20 упаковками запрещенного вещества

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Таможня возбудила административное дело в отношении екатеринбуржца
Таможня возбудила административное дело в отношении екатеринбуржца Фото:

Таможенники задержали жителя Екатеринбурга при получении международной посылки с запрещенным препаратом. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчине попытались доставить 20 упаковок HUTROPE LinePen Somatropin из Казахстана.

«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества — соматотропина, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен», — сообщили в ведомстве. По итогам рассмотрения дела был назначен штраф в размере 1500 рублей.

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Таможенники задержали жителя Екатеринбурга при получении международной посылки с запрещенным препаратом. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчине попытались доставить 20 упаковок HUTROPE LinePen Somatropin из Казахстана. «Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества — соматотропина , ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен», — сообщили в ведомстве. По итогам рассмотрения дела был назначен штраф в размере 1500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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