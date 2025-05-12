«Обрабатывали месяцами»: екатеринбуржец рассказал, как мужчины затащили 8 мальчиков в сауну

Екатеринбуржцы месяцами обрабатывали 8 мальчиков и затащили в сауну

13 мая 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 10 мая в екатеринбургской сауне (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Двое екатеринбуржцев, которые 10 мая затащили восьмерых мальчиков в сауну, обрабатывали их почти полгода. Взрослые представлялись сотрудниками модельного агентства и предлагали сфотографироваться голыми. Подробности истории URA.RU рассказал Павел (имя изменено), отец одного из детей. «Примерно в декабре [2024 года] ко мне пришел сын. И сказал, что с ним и его друзьями познакомились двое мужчин из модельного агентства. Сказали, что хотят сфотографировать их за деньги. Был собран семейный совет, я в категорической форме сказал, что не нужно общаться с этими взрослыми и не нужно нигде сниматься. Ведь если бы они действительно были из модельного агентства, то вели бы переговоры с родителями, а не детьми. История затихла, а через несколько месяцев я узнал, что мужчины планомерно обрабатывали детей. Встречались с ними в заведениях, покупали вкусняшки, втирались в доверие. И вот развязка — они оказались в сауне», — сообщил Павел. Новость по теме «Реальные педофилы гуляют на свободе»: екатеринбуржцы затащили в сауну детей Из сауны детей и мужчин забрали силовики. Узнав, что сын в отделе полиции, Павел приехал туда. «Следователь стала рассказывать, что задержаны двое мужчин, которые были по пояс раздеты, пили пиво. Дети бегали в трусах, купались, грелись. Стали выяснять. Оказалось, что 9 мая моему сыну в Telegram написал один из этих мужчин. Он звал его в сауну, но сын отказался. Товарищ успел удалить переписку. Но, видимо, им удалось уговорить друзей сына, а те потом уговорили моего ребенка», — продолжил Павел. Взрослые сняли сауну на четыре часа. Они предлагали детям алкогольные напитки, чтобы те расслабились. «Моего сына гладили по голове, прикасались к спине. Одного, как бы шутя, столкнули в бассейн. У меня закрадывались различные вопросы по ситуации. И потом сын сказал, что один из мужчин сфотографировал их в сауне. Тогда оперативник залез в облако [телефона задержанного] и нашел там детские голые фото. Это было студийное фото, там был направленный свет, мальчишка голый позировал», — вспоминает мужчина. Предположительно, одного из задержанных отпустили домой. Второй до сих пор может находиться в полиции. Павел переживает, что следователи не возбудят уголовное дело. 12 мая он и еще три семьи написали заявления на мужчин. «Они наших детей обрабатывали не один месяц. Я сделал вывод, что они знают, как методично втираться в доверие к детям. Если их отпустят, то снова же будут лезть к нашим детям. Или к другим», — боится Павел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое екатеринбуржцев, которые 10 мая затащили восьмерых мальчиков в сауну, обрабатывали их почти полгода. Взрослые представлялись сотрудниками модельного агентства и предлагали сфотографироваться голыми. Подробности истории URA.RU рассказал Павел (имя изменено), отец одного из детей. «Примерно в декабре [2024 года] ко мне пришел сын. И сказал, что с ним и его друзьями познакомились двое мужчин из модельного агентства. Сказали, что хотят сфотографировать их за деньги. Был собран семейный совет, я в категорической форме сказал, что не нужно общаться с этими взрослыми и не нужно нигде сниматься. Ведь если бы они действительно были из модельного агентства, то вели бы переговоры с родителями, а не детьми. История затихла, а через несколько месяцев я узнал, что мужчины планомерно обрабатывали детей. Встречались с ними в заведениях, покупали вкусняшки, втирались в доверие. И вот развязка — они оказались в сауне», — сообщил Павел. Из сауны детей и мужчин забрали силовики. Узнав, что сын в отделе полиции, Павел приехал туда. «Следователь стала рассказывать, что задержаны двое мужчин, которые были по пояс раздеты, пили пиво. Дети бегали в трусах, купались, грелись. Стали выяснять. Оказалось, что 9 мая моему сыну в Telegram написал один из этих мужчин. Он звал его в сауну, но сын отказался. Товарищ успел удалить переписку. Но, видимо, им удалось уговорить друзей сына, а те потом уговорили моего ребенка», — продолжил Павел. Взрослые сняли сауну на четыре часа. Они предлагали детям алкогольные напитки, чтобы те расслабились. «Моего сына гладили по голове, прикасались к спине. Одного, как бы шутя, столкнули в бассейн. У меня закрадывались различные вопросы по ситуации. И потом сын сказал, что один из мужчин сфотографировал их в сауне. Тогда оперативник залез в облако [телефона задержанного] и нашел там детские голые фото. Это было студийное фото, там был направленный свет, мальчишка голый позировал», — вспоминает мужчина. Предположительно, одного из задержанных отпустили домой. Второй до сих пор может находиться в полиции. Павел переживает, что следователи не возбудят уголовное дело. 12 мая он и еще три семьи написали заявления на мужчин. «Они наших детей обрабатывали не один месяц. Я сделал вывод, что они знают, как методично втираться в доверие к детям. Если их отпустят, то снова же будут лезть к нашим детям. Или к другим», — боится Павел.