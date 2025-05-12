12 мая 2025

Свердловские бойцы СВО, побывавшие в украинском плену, массово рвутся на фронт

50% свердловчан, освобожденных из плена ВСУ, повторно уходят в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы уходят на передовую по собственному желанию (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Примерно 50% свердловчан, принимавших участие в специальной военной операции и ранее оказавшихся в украинском плену, через несколько месяцев после обмена повторно уходят на передовую. Об этом в беседе с журналистом URA.RU сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«50% военнослужащих свердловчан, освобожденных из плена, вновь возвращаются на передовую. Бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, проявляют невероятную силу духа и демонстрируют подлинный патриотизм. Ничто не может сломить их решимость. Их стремление к защите родной земли идет от самого сердца. Перед отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы поделиться своими мыслями, приносят цветы — эти моменты бесценны. Я искренне желаю им удачи и переживаю за каждого нашего солдата», — поделилась омбудсмен Мерзлякова.

6 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». В числе освобожденных оказались четверо свердловских бойцов. Это уже пятый обмен пленными с начала года. Он состоялся при посредничестве ОАЭ. На данный момент все российские военные размещены в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Все материалы о специальной военной операции России на Украине — в сюжете URA.RU.

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Примерно 50% свердловчан, принимавших участие в специальной военной операции и ранее оказавшихся в украинском плену, через несколько месяцев после обмена повторно уходят на передовую. Об этом в беседе с журналистом URA.RU сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «50% военнослужащих свердловчан, освобожденных из плена, вновь возвращаются на передовую. Бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, проявляют невероятную силу духа и демонстрируют подлинный патриотизм. Ничто не может сломить их решимость. Их стремление к защите родной земли идет от самого сердца. Перед отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы поделиться своими мыслями, приносят цветы — эти моменты бесценны. Я искренне желаю им удачи и переживаю за каждого нашего солдата», — поделилась омбудсмен Мерзлякова. 6 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». В числе освобожденных оказались четверо свердловских бойцов. Это уже пятый обмен пленными с начала года. Он состоялся при посредничестве ОАЭ. На данный момент все российские военные размещены в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Все материалы о специальной военной операции России на Украине — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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