Свердловские бойцы СВО, побывавшие в украинском плену, массово рвутся на фронт

50% свердловчан, освобожденных из плена ВСУ, повторно уходят в зону СВО

13 мая 2025 в 12:45 Размер текста - 17 +

Бойцы уходят на передовую по собственному желанию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Примерно 50% свердловчан, принимавших участие в специальной военной операции и ранее оказавшихся в украинском плену, через несколько месяцев после обмена повторно уходят на передовую. Об этом в беседе с журналистом URA.RU сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «50% военнослужащих свердловчан, освобожденных из плена, вновь возвращаются на передовую. Бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, проявляют невероятную силу духа и демонстрируют подлинный патриотизм. Ничто не может сломить их решимость. Их стремление к защите родной земли идет от самого сердца. Перед отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы поделиться своими мыслями, приносят цветы — эти моменты бесценны. Я искренне желаю им удачи и переживаю за каждого нашего солдата», — поделилась омбудсмен Мерзлякова. 6 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». В числе освобожденных оказались четверо свердловских бойцов. Это уже пятый обмен пленными с начала года. Он состоялся при посредничестве ОАЭ. На данный момент все российские военные размещены в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Все материалы о специальной военной операции России на Украине — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно 50% свердловчан, принимавших участие в специальной военной операции и ранее оказавшихся в украинском плену, через несколько месяцев после обмена повторно уходят на передовую. Об этом в беседе с журналистом URA.RU сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «50% военнослужащих свердловчан, освобожденных из плена, вновь возвращаются на передовую. Бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, проявляют невероятную силу духа и демонстрируют подлинный патриотизм. Ничто не может сломить их решимость. Их стремление к защите родной земли идет от самого сердца. Перед отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы поделиться своими мыслями, приносят цветы — эти моменты бесценны. Я искренне желаю им удачи и переживаю за каждого нашего солдата», — поделилась омбудсмен Мерзлякова. 6 мая Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». В числе освобожденных оказались четверо свердловских бойцов. Это уже пятый обмен пленными с начала года. Он состоялся при посредничестве ОАЭ. На данный момент все российские военные размещены в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Все материалы о специальной военной операции России на Украине — в сюжете URA.RU.