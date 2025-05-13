В предвыборном штабе Паслера появился забытый идеолог

В предвыборный штаб врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вошел политтехнолог Александр Ханин. Эту информацию URA.RU подтвердили два источника.
«Он уже включен в процесс. В частности, участвует в работе [областного] информационно-аналитического центра», — поделился один из собеседников. Корреспондент направил запрос по теме Александру Ханину.
Ханин известен по работе на Первоуральском новотрубном заводе (до 2019 года), в банковском секторе, структурах местного самоуправления. Также он руководил рядом СМИ. В ПНТЗ Ханин работал не только над имиджем предприятия, но и влиял на политические процессы в Первоуральске.
В конце 2020-го Ханин устроился директором по коммуникациям холдинга «Атомстройкомплекс», но довольно быстро уволился. Ханин каждый год работает на выборах. В частности, участвовал в двух кампаниях в 2024-м.
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