В предвыборном штабе Паслера появился забытый идеолог

Бывший пиарщик ПНТЗ Ханин привлечен к избирательной кампании Паслера
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ханин один из опытнейших политтехнологов в регионе
Александр Ханин один из опытнейших политтехнологов в регионе Фото:

В предвыборный штаб врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вошел политтехнолог Александр Ханин. Эту информацию URA.RU подтвердили два источника.

«Он уже включен в процесс. В частности, участвует в работе [областного] информационно-аналитического центра», — поделился один из собеседников. Корреспондент направил запрос по теме Александру Ханину.

Ханин известен по работе на Первоуральском новотрубном заводе (до 2019 года), в банковском секторе, структурах местного самоуправления. Также он руководил рядом СМИ. В ПНТЗ Ханин работал не только над имиджем предприятия, но и влиял на политические процессы в Первоуральске.

В конце 2020-го Ханин устроился директором по коммуникациям холдинга «Атомстройкомплекс», но довольно быстро уволился. Ханин каждый год работает на выборах. В частности, участвовал в двух кампаниях в 2024-м.

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В предвыборный штаб врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вошел политтехнолог Александр Ханин. Эту информацию URA.RU подтвердили два источника. «Он уже включен в процесс. В частности, участвует в работе [областного] информационно-аналитического центра», — поделился один из собеседников. Корреспондент направил запрос по теме Александру Ханину. Ханин известен по работе на Первоуральском новотрубном заводе (до 2019 года), в банковском секторе, структурах местного самоуправления. Также он руководил рядом СМИ. В ПНТЗ Ханин работал не только над имиджем предприятия, но и влиял на политические процессы в Первоуральске. В конце 2020-го Ханин устроился директором по коммуникациям холдинга «Атомстройкомплекс», но довольно быстро уволился. Ханин каждый год работает на выборах. В частности, участвовал в двух кампаниях в 2024-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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