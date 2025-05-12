12 мая 2025

Крыса съела шаурму в екатеринбургском ларьке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, мусор, мусорка, вредители, помойка, пищевые отходы, крыса, грызуны, гнилое яблоко
Грызуны все чаще встречаются в Екатеринбурге в самых разных местах Фото:

В шаурмячную Екатеринбурга рядом с ТЦ «Дирижабль» нагрянула крыса и полакомилась блюдами, приготовленными для горожан. Очевидцем стал читатель URA.RU, который поделился видео.

На кадрах видно, что грызун устроил настоящее пиршество прямо в витрине общепита. Забравшись на противень, зверек уминает за обе щеки какую-то выпечку. Его не пугает, что напротив стоит человек и снимает происходящее на видео. «Екатеринбург, Ботаника, шаурмечка возле „Дирижабля“. Будьте аккуратнее», — предупредила читательница.

Жители Екатеринбурга давно жалуются на засилье крыс в городе. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. О причинах нашествия и вариантах борьбы с грызунами, — в материале URA.RU.

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В шаурмячную Екатеринбурга рядом с ТЦ «Дирижабль» нагрянула крыса и полакомилась блюдами, приготовленными для горожан. Очевидцем стал читатель URA.RU, который поделился видео. На кадрах видно, что грызун устроил настоящее пиршество прямо в витрине общепита. Забравшись на противень, зверек уминает за обе щеки какую-то выпечку. Его не пугает, что напротив стоит человек и снимает происходящее на видео. «Екатеринбург, Ботаника, шаурмечка возле „Дирижабля“. Будьте аккуратнее», — предупредила читательница. Жители Екатеринбурга давно жалуются на засилье крыс в городе. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. О причинах нашествия и вариантах борьбы с грызунами, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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