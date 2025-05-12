Крыса съела шаурму в екатеринбургском ларьке. Видео

13 мая 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Грызуны все чаще встречаются в Екатеринбурге в самых разных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В шаурмячную Екатеринбурга рядом с ТЦ «Дирижабль» нагрянула крыса и полакомилась блюдами, приготовленными для горожан. Очевидцем стал читатель URA.RU, который поделился видео. На кадрах видно, что грызун устроил настоящее пиршество прямо в витрине общепита. Забравшись на противень, зверек уминает за обе щеки какую-то выпечку. Его не пугает, что напротив стоит человек и снимает происходящее на видео. «Екатеринбург, Ботаника, шаурмечка возле „Дирижабля“. Будьте аккуратнее», — предупредила читательница. Жители Екатеринбурга давно жалуются на засилье крыс в городе. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. О причинах нашествия и вариантах борьбы с грызунами, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В шаурмячную Екатеринбурга рядом с ТЦ «Дирижабль» нагрянула крыса и полакомилась блюдами, приготовленными для горожан. Очевидцем стал читатель URA.RU, который поделился видео. На кадрах видно, что грызун устроил настоящее пиршество прямо в витрине общепита. Забравшись на противень, зверек уминает за обе щеки какую-то выпечку. Его не пугает, что напротив стоит человек и снимает происходящее на видео. «Екатеринбург, Ботаника, шаурмечка возле „Дирижабля“. Будьте аккуратнее», — предупредила читательница. Жители Екатеринбурга давно жалуются на засилье крыс в городе. Маленькие оккупанты захватывают огромные территории в центре и на окраинах, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками. О причинах нашествия и вариантах борьбы с грызунами, — в материале URA.RU.