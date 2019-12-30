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Вокзалу в Перми пригодилось наследство от Чемпионата мира-2018

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, система безопасности, лента сканирования багажа, досмотр вещей, проверка пасажиров
Багаж пассажиров на ж/д вокзале Пермь II Будут досматриватьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Система досмотра багажа, установленная на ж/д вокзале Пермь II в 2018 году, начнет работать с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Досмотр будет осуществляться с помощью двух стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопы), позволяющих автоматически распознавать потенциально опасные предметы», — говорится в сообщении СвЖД.

Специальное оборудование установленное на входе в здание было смонтировано к Чемпионату мира по футболу, но все это время не работало. При этом вход на вокзал осуществлялся через рамки металлодетекторов.

Процедура досмотра занимает определенное время, поэтому Свердловская железная дорога просит пассажиров прибывать на вокзал заблаговременно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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