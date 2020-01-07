06 января 2020

Белоруссия выдвинет России новое условие при расчете за газ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белорусские рубли хотят поддержать росийским газомФото: Википедия

Минск предлагает Москве отказаться от расчетов за природный газ в долларах и платить национальной валютой Белоруссии. Правительство страны совместно с Национальным банком хотят внести изменения в межправительственное соглашение двух государств.

« Для полного восстановления белорусским рублем своих функций как средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории Белоруссии». — отмечается в совместном заявлении ведомств Белоруссии. которое приводит РИА «Новости».

После того, как будет достигнута договорённость с Москвой, власти Белоруссии хотят внести изменения в указы президента. Эти поправки исключат возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ едва ли не под бой курантов. Стороны договорились, что все контрактные объёмы поставок и транзита в наступающем году будут сохранены на уровне 2019 года, напоминает «Царьград».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...