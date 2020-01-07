Белоруссия выдвинет России новое условие при расчете за газ

Минск предлагает Москве отказаться от расчетов за природный газ в долларах и платить национальной валютой Белоруссии. Правительство страны совместно с Национальным банком хотят внести изменения в межправительственное соглашение двух государств.
« Для полного восстановления белорусским рублем своих функций как средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории Белоруссии». — отмечается в совместном заявлении ведомств Белоруссии. которое приводит РИА «Новости».
После того, как будет достигнута договорённость с Москвой, власти Белоруссии хотят внести изменения в указы президента. Эти поправки исключат возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ едва ли не под бой курантов. Стороны договорились, что все контрактные объёмы поставок и транзита в наступающем году будут сохранены на уровне 2019 года, напоминает «