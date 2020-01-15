Агрессивные пермяки напали на фельдшеров «скорой» Фото: Илья Московец © URA.RU

На медиков бригады скорой помощи Перми совершено нападение. Об инциденте сообщает пресс-служба городской станции скорой медпомощи. Уточняется, что происшествие произошло в одной из квартир дома по ул Хабаровская. Медиков избили после того, как те предложили пациенту, отказавшемуся о госпитализации, расписаться в карте вызова.

«Сын пациента напал с кулаками на фельдшера бригады. При попытках защитить коллегу первый фельдшер получил от сына пациента множественные удары по голове, в том числе табуретом. В то же время жена пациента пыталась душить другого фельдшера», — указано в сообщении скорой помощи Перми.

Одному из фельдшеров в итоге удалось вырваться из рук агрессивных пермяков и сообщить о случившемся старшему врачу станции. Тот, в свою очередь, вызвал наряд полиции. Все это время второго сотрудника станции скорой помощи не выпускали из квартиры по месту вызова. Сейчас получивший травмы фельдшер находится на больничном, медики написали заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» пояснили, что прокомментируют ситуацию с избиением бригады скорой помощи в ближайшее время. Это уже второй случай нападения на сотрудников «скорой» в Пермском крае в текущем году. 2 января в Березниках мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу водителя «скорой». По данному факту полиция проводит проверку.