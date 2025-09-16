Оргкомитет пермского фестиваля «Флаэртиана» объяснил возросшую стоимость билетов на открытие

В 2025 году цены на посещение церемоний открытия и закрытия пермского фестиваля «Флаэртиана» выросли. Согласно сайту мероприятия, вход стоит 1000 рублей. Директор Пермской синематеки Ирина Ясырева объяснила изменение ценовой политики ажиотажем вокруг события.
«Мы немного подняли цены на церемонию открытия и закрытия. Это связано с неким ажиотажем. В предыдущие годы мы проводили эти церемонии на площадке органного зала и количество посадочных мест там было больше. В 2025 году проводим в кинотеатре „Кристалл“. Количество мест там ограничено — всего порядка 250. Поэтому цены немного выше», — отметила Ирина Ясырева в рамках пресс-конференции.
При этом она отметила, что ценовая политика Пермской синематеки относительно других кинотеатров очень демократичная. На «Флаэртиане» оргкомитет решил поддержать эту тенденцию. Таким образом, средняя цена билета на фестивальный показ сохранится на уровне 300 рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на пермском фестивале документального кино «Флаэртиана» в 2025 году впервые состоится российско-китайский форум. Кроме того, там покажут специальную программу к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!