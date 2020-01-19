Эвакуация из здания прошла оперативно Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Сылва (Свердловская область) в одной из комнат центра социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста начался пожар. Из здания эвакуировали 22 человека, в том числе четверых вынесли на носилках. так как они не могут передвигаться самостоятельно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар в центре на Ленина, 14, где проживают старики, начался в 22 часа 18 минут. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП. Как выяснилось, на втором этаже в одной из комнат горел матрас на площади три квадратных метра. «Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить распространения огня по комнате и зданию. В течение трех минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы семь человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что на первом этаже здания находится фельдшерско-акушерский пункт — на момент пожара он не работал. На втором здании жили пожилые люди, их пришлось эвакуировать из здания. «Всего эвакуированы 22 человека, из них 20 — пациенты центра социального обслуживания (в том числе четверо нетранспортабельных) и два человека персонала. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Пациентов центра временно разместили в находящейся по соседству местной школе. Причина пожара сейчас устанавливается.