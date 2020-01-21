Мэра Екатеринбурга проведут через восемь кругов проверок

Отчет Александра Высокинского перед думой в полном объеме будут рассматривать все депутатские комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ежегодный отчет о работе главы Екатеринбурга перед городской думой будет рассматриваться всеми восемью депутатскими комиссиями, следует из обновленного проекта положения об отчете мэра, имеющегося в распоряжении «URA.RU». Документ будет рассмотрен на комиссии по местному самоуправлению 22 января, а принят — на очередном заседании думы, намеченном на 28 января.

«Председатель думы направляет <…> ежегодный отчет во все постоянные комиссии думы», — говорится в документе. Принимать итоговое решение о том, выносить ли предложенный отчет на заседание гордумы, будет комиссия по местному самоуправлению. Также комиссия по МСУ рекомендует депутатам, какую оценку поставить мэру по итогам его работы за год. Документ предусматривает два варианта оценки — удовлетворительная или неудовлетворительная. Критериев выставления главе города той или иной оценки в документе нет, на что ранее обращали внимание эксперты.

«Неудовлетворительная оценка думой деятельности главы Екатеринбурга по результатам ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления главы Екатеринбурга в отставку», — сказано в документе. Кроме того, проект положения предполагает, что ежегодный отчет должен вноситься в думу не позднее 1 мая, однако, по информации «URA.RU», это требование будет скорректировано по просьбе мэрии 22 января.

Как писало «URA.RU», ранее депутаты гордумы, согласовывая с мэрией проект положения об отчете главы города, отказались от так называемого «технического неуда» — отрицательной оценки, которую избранники могли бы поставить мэру за непредоставление отчета в срок. Первый вице-мэр Александр Ковальчик также предлагал рассматривать на депутатских комиссиях только те вопросы в отчете, которые касаются их ведения.