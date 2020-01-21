20 января 2020
19 января 2020

Постояльцы пермского хостела погибли в кипятке, пытаясь найти запасной выход

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария трубопровода на улице Советской Армии, в отеле
В отеле не было эвакуационных выходов и оконФото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Гибель людей в пермском хостеле

Тела двух погибших в хостеле в Перми, который залило кипятком, были обнаружены у выхода, который они приняли за запасной. Тела еще двоих нашли в ванной, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник

Двое погибших были обнаружены рядом с выходом, который они, вероятно, посчитали эвакуационным. «Видимо, люди кинулись к этой двери, считая, что это запасной выход. Но на деле дверь вела в соседнее помещение», — пишет издание. По словам источника, проход к этой двери был захламлен. Еще два тела, женщины и ребенка, нашли в ванной. Где был обнаружен еще один погибший, пока неизвестно.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю сообщили, что дело передано в центральный аппарат СК России. «URA.RU» направило запрос в ведомство.

Ранее жильцы уже жаловались на планировку хостела. В мини-отеле нет эвакуационных выходов и окон.

О трагедии в мини-отеле «Карамель» в Перми стало известно 20 января утром. Хостел, расположенный в подвале, залило кипятком. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще пятеро постояльцев гостиницы получили сильные ожоги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...