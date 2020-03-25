24 марта 2020

Лидеру группы «Руки вверх» Жукову провели три операции из-за опухоли. «Мне отрезали половину тела»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Жуков. Презентация бара «Руки Вверх». Екатеринбург, жуков сергей
Заболевание началось после того, как Жуков за ударился животом о металлическую конструкциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидеру коллектива «Руки вверх» Сергею Жукову отрезали половину тела из-за опухоли. Об этом певец рассказал в эфире передачи «Цена красивой жизни» на телеканале «Россия 1».

Заболевание началось после того, как Жуков за кулисами ударился животом о металлическую конструкцию. У него образовался синяк и вскоре на его месте появилась опухоль. Врачи диагностировали артисту грыжу.

«Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», — рассказал музыкант. По словам Жукова, он выздоровел после того, как получил заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым ходил два месяца. Только после третьей операции артисту стало лучше.

Ранее группа «Руки вверх!» отменила концерты в Челябинске и Магнитогорске из-за эпидемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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