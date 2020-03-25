Заболевание началось после того, как Жуков за ударился животом о металлическую конструкцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидеру коллектива «Руки вверх» Сергею Жукову отрезали половину тела из-за опухоли. Об этом певец рассказал в эфире передачи «Цена красивой жизни» на телеканале «Россия 1».

Заболевание началось после того, как Жуков за кулисами ударился животом о металлическую конструкцию. У него образовался синяк и вскоре на его месте появилась опухоль. Врачи диагностировали артисту грыжу.

«Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», — рассказал музыкант. По словам Жукова, он выздоровел после того, как получил заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым ходил два месяца. Только после третьей операции артисту стало лучше.

Ранее группа «Руки вверх!» отменила концерты в Челябинске и Магнитогорске из-за эпидемии коронавируса.