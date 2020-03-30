29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Из-за дорожного знака курганские водители вынуждены каждый день нарушать карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, парковка запрещена, стоянка автомобилей, стоянка, парковка, запрещающий знак
Курганские водители просят отменить знаки, запрещающие парковку, из-за карантинаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители центра Кургана вынуждены нарушать карантин, чтобы переставить машины. Водители каждый день перегоняют автомобили, чтобы их не увез эвакуатор. Информация размещена на сайте «Обратись».

«На нашей улице М. Горького в районе дома 98 стоят знаки с каждой стороны улицы (парковка запрещена по четным или нечетным числам, работает эвакуатор). Я каждый день перегоняю машину с места на место», — уточняет житель города в обращении.

Он акцентирует, что вынужден это делать вместе с соседями по дому. Кроме того, такие знаки стоят почти по всему центру города. «В связи с ситуацией с коронавирусом людям лучше не выходить из дома, а сейчас это приходится делать каждый день, чтобы перегнать машину», — написал водитель.

Он также припомнил, что знаки появились не так давно, в конце 2019 года. Тогда зимой, как понял курганец, их разместили, чтобы техника могла чистить снег. «Сейчас это уже не актуально, поэтому может быть их пора убрать дорожным службам?», — адресовал вопрос городским властям автомобилист.

Получить оперативный ответ в мэрии URA.RU не удалось. Направлен запрос. Ранее администрация Кургана на своем сайте писала: «Ограничения были установлены именно в целях проведения качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети». URA.RU сообщало, что на 14 улицах Кургана введен запрет на ночную стоянку автомобилей на одной из сторон проезжей части в зависимости от даты.

Президент Путин объявил эту неделю нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров. Родителей в Курганской области будут штрафовать, если их дети появятся на улице без сопровождения.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...