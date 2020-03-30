Из-за дорожного знака курганские водители вынуждены каждый день нарушать карантин

Жители центра Кургана вынуждены нарушать карантин, чтобы переставить машины. Водители каждый день перегоняют автомобили, чтобы их не увез эвакуатор. Информация размещена на сайте «Обратись».
«На нашей улице М. Горького в районе дома 98 стоят знаки с каждой стороны улицы (парковка запрещена по четным или нечетным числам, работает эвакуатор). Я каждый день перегоняю машину с места на место», — уточняет житель города в обращении.
Он акцентирует, что вынужден это делать вместе с соседями по дому. Кроме того, такие знаки стоят почти по всему центру города. «В связи с ситуацией с коронавирусом людям лучше не выходить из дома, а сейчас это приходится делать каждый день, чтобы перегнать машину», — написал водитель.
Он также припомнил, что знаки появились не так давно, в конце 2019 года. Тогда зимой, как понял курганец, их разместили, чтобы техника могла чистить снег. «Сейчас это уже не актуально, поэтому может быть их пора убрать дорожным службам?», — адресовал вопрос городским властям автомобилист.
Получить оперативный ответ в мэрии URA.RU не удалось. Направлен запрос. Ранее администрация Кургана на своем сайте писала: «Ограничения были установлены именно в целях проведения качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети». URA.RU сообщало, что на 14 улицах Кургана введен запрет на ночную стоянку автомобилей на одной из сторон проезжей части в зависимости от даты.
Президент Путин объявил эту неделю нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров. Родителей в Курганской области будут штрафовать, если их дети появятся на улице без сопровождения.
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