Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной геополитической ситуации после провала попыток сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, планы Зеленского и его западных партнеров не увенчались успехом. «Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котел», — заявил Рогов, отметив, что планы Зеленского и его западных партнеров на срыв переговоров не увенчались успехом. Его слова передает РИА «Новости».
Он добавил, что все заготовленные сценарии украинской стороны с западными кураторами оказались неэффективными. Перемирия на 30 дней без дополнительных условий — нет; «страшные санкции» против России <...> не введены», — отметил Рогов, уточнив, что у Киева не получилось также обвинить Москву в срыве переговорного процесса.
В Стамбуле 16 мая прошли первые за последние три года переговоры между представителями России и Украины. Изначально встреча была намечена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской делегации мероприятие перенесли на следующий день.
Обсуждение проходило в закрытом формате и длилось около двух часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи стороны договорились в ближайшем будущем провести обмен пленными по схеме «1000 на 1000».
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