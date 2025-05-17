Эрдоган назвал единственный способ завершить конфликт на Украине

Урегулировать конфликт на Украине возможно только путем мирных переговоров, а не военными действиями. С таким заявлением выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, дипломатия должна заменить оружие, и этот шанс нельзя упустить.
«Прежде всего, чтобы положить конец [конфликту], должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить. Этот [конфликт] не может быть завершен путем военного противостояния и оружия», — заявил турецкий лидер. Слова Эрдогана приводит агентство Anadolu.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Прошли первые за три года переговоры России и Украины 16 мая. По итогу переговоров Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000».
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