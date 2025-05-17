Путин поручил обеспечить доступным жильем жителей Арктики

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Путин поручил утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны
Путин поручил утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Фото:

Власти обеспечат доступность жилья для жителей Арктической зоны и обновить стратегию развития региона. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы „Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе“ на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.

Путин поручил и другие ключевые задачи правительству. В числе них: утверждение модели формирования Трансарктического транспортного коридора и обеспечение жителей региона современным и доступным жильем.

К тому же президент поручил утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих в аварийном жилье в Арктике, призванным таковым до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование этих мероприятий. Первый доклад о ходе исполнения должен быть предоставлен до 1 октября 2025 года, а далее — ежегодно.

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Власти обеспечат доступность жилья для жителей Арктической зоны и обновить стратегию развития региона. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы „Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе“ на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля. Путин поручил и другие ключевые задачи правительству. В числе них: утверждение модели формирования Трансарктического транспортного коридора и обеспечение жителей региона современным и доступным жильем. К тому же президент поручил утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих в аварийном жилье в Арктике, призванным таковым до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование этих мероприятий. Первый доклад о ходе исполнения должен быть предоставлен до 1 октября 2025 года, а далее — ежегодно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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