Путин поручил обеспечить доступным жильем жителей Арктики

Власти обеспечат доступность жилья для жителей Арктической зоны и обновить стратегию развития региона. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Обеспечить начиная с 1 января 2026 года распространение программы „Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе“ на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в поручении Путина. Оно размещено на сайте Кремля.
Путин поручил и другие ключевые задачи правительству. В числе них: утверждение модели формирования Трансарктического транспортного коридора и обеспечение жителей региона современным и доступным жильем.
К тому же президент поручил утвердить график поэтапного переселения граждан, проживающих в аварийном жилье в Арктике, призванным таковым до 1 сентября 2024 года, на период до 2035 года и обеспечить своевременное финансирование этих мероприятий. Первый доклад о ходе исполнения должен быть предоставлен до 1 октября 2025 года, а далее — ежегодно.
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