Медведев допустил «ужасную стадию» конфликта на Украине

Медведев: неудачные переговоры могут привести к новой стадии конфликта
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Медведев заявил, что переговоры не всегда приводят к окончанию боев
Медведев заявил, что переговоры не всегда приводят к окончанию боев Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Конфликт на Украине может развиться по более опасному сценарию в случае неудачи мирных переговоров. Подобное допустил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, попытки внешнего давления на Россию с ультимативными требованиями о переговорах не всегда способны привести к деэскалации. 

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии [конфликта] с новым оружием и участниками», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ. Об этом политик написал в социальной сети X.

Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая. Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. Сами переговоры велись на русском языке, передает RT.

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Конфликт на Украине может развиться по более опасному сценарию в случае неудачи мирных переговоров. Подобное допустил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, попытки внешнего давления на Россию с ультимативными требованиями о переговорах не всегда способны привести к деэскалации.  «Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии [конфликта] с новым оружием и участниками», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ. Об этом политик написал в социальной сети X. Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая. Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. Сами переговоры велись на русском языке, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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