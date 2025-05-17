Медведев допустил «ужасную стадию» конфликта на Украине

Конфликт на Украине может развиться по более опасному сценарию в случае неудачи мирных переговоров. Подобное допустил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, попытки внешнего давления на Россию с ультимативными требованиями о переговорах не всегда способны привести к деэскалации.
«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии [конфликта] с новым оружием и участниками», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ. Об этом политик написал в социальной сети X.
Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле. Первая за три года встреча делегаций России и Украины состоялась 16 мая. Переговоры проходили в закрытом формате и длились примерно два часа. Сами переговоры велись на русском языке, передает RT.
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