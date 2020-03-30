На случай введения карантина стоит проверить запасы продуктов дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для борьбы с распространением коронавируса регионы России переходят на режим самоизоляции. В Москве, Чеченской Республике, Вологодской, Московской и Мурманской областях гражданам разрешено выходить на улицу только за продуктами и лекарствами, для экстренной помощи в больницах, поездок на работу и выгула питомцев в ста метрах от дома. С 31 марта карантин вводится в Калининградской области. Правительство РФ рекомендовало остальным регионам пойти на такие же меры, введение карантина возможно уже в ближайшие сутки. URA.RU ответило, как подготовиться к запрету выходить на улицу.

Какими продуктами запастись на случай карантина?

На время действия режима самоизоляции Роспотребнадзор рекомендует по возможности исключить выход из квартиры — даже за продуктами. Жителям крупных городов в этом случае могли помочь сервисы по доставке еды из супермаркетов, однако курьерские службы не справляются с потоком заказов и предлагают привезти продукты спустя два-три дня после заказа. В небольших городах россияне могут рассчитывать только на себя.

Поэтому на случай введения карантина рекомендуется закупить еду впрок. На каждого члена семьи, по подсчетам федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии, следует взять следующий набор:

Фото: URA.RU

20 литров питьевой воды;

3,5 килограмма круп, макарон, сухой фасоли и хлеба;

мясные и рыбные консервы;

несколько упаковок кофе, чая, 1 килограмм сахара;

4 килограмма сухофруктов, фруктовых консервов, орехов;

замороженные овощи — морковь, свекла, картофель;

1,5 килограмма мороженой рыбы и мяса;

20 яиц;

3 литра ультрапастеризованного молока (оно хранится дольше обычного).

При необходимости, согласно рекомендациям европейских чиновников, также стоит запастись детским питанием, медом, мукой и растительным маслом.

Диетологи отмечают, что на карантине важно питаться разнообразно и с правильным соотношением белков, жиров и углеводов. Рекомендации по пропорциям для среднестатистического человека следующие: углеводы 45—65%, жиры 20—35%, белки 10—35% от общего числа калорий.

Что нужно купить в аптеке?

Вместе с походами по магазинам рекомендовано как можно реже ходить за лекарствами. Для этого медики советуют заранее купить в аптеке товары первой необходимости:

Фото: URA.RU

жаропонижающие средства;

обезболивающие препараты;

антисептики;

бинты и спиртовые салфетки;

мази от ожогов.

Дополнительно врачи напоминают о средствах, которые нужны людям с хроническими заболеваниями. Стоит рассчитать, сколько вам понадобится лекарств для снижения давления, диабетических препаратов, ингаляторов на случай астмы, гормональных препаратов и других средств.

Что еще нужно иметь дома?

На время карантина важно обеспечить себя необходимыми бытовыми принадлежностями и средствами гигиены. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в квартире важно иметь мыло, одноразовые платки и медицинские макси. Чем еще следует запастись:

Фото: URA.RU

упаковка туалетной бумаги из 8-12 рулонов;

зубная паста;

шампунь;

стиральный порошок;

женские гигиенические средства;

чистящие средства, гель для мытья посуды;

подгузники для детей.

Владельцам домашних животных советуют заранее приобрести несколько килограммов сухого корма, туалетного наполнителя и других товаров. На случай, если условия самоизоляции ужесточат, и выгуливать питомцев будет запрещено, следует на всякий случай приобрести одноразовые пеленки для собак.

Специалисты по выживанию говорят, что не лишним будет запастись батарейками, спичками, свечами, купить фонарь.

Как вести себя во время карантина?

Главная рекомендация, которую дают специалисты ВОЗ — сохранять спокойствие и следить за самочувствием. У большинства инфицированных коронавирус может не проявлять никаких симптомов или протекать в легкой форме. Поэтому, кроме наблюдения за своим состоянием, есть несколько важных правил:

Фото: URA.RU

подготовиться к работе из дома, обговорить условия с начальством;

предупредить родственников о карантине, держать связь с близкими старшего возраста;

привести в порядок финансы, подготовить денежные сбережения на случай необходимости;

стараться оформлять доставку необходимых товаров курьером;

узнать адрес ближайшей поликлиники, проверить наличие и актуальность полиса обязательного медицинского страхования.

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