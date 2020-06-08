В правительстве раскрыли, когда в РФ начнется туристический сезон

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Виды Сочи, сочи, причал, катера, яхты
В июне пройдет подготовительный этап объектов туризма и инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Туристический сезон в России начнется с 1 июля. Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил выице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — заявил он. Чернышенко отметил, что в июне пройдет подготовительный этап объектов туризма и инфраструктуры. Также он добавил, что особенно подготовиться к сезону отдыха нужно врачам и больницам в регионах, которые принимают наибольший поток туристов.

В ходе совещания Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах начали работать санатории с медицинской лицензией. Премьер подчеркнул, что к курортному сезону во время пандемии уже разработаны правила перевозки пассажиров на различных видах транспорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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