Жители ЯНАО стали жертвами финансовой пирамиды из Татарстана

«Инвестиционный фонд» обещал вкладчикам доходы от спортивных ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От деятельности зарегистрированного в Республике Татарстан инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры» пострадали жители ЯНАО. Об этом агентству URA.RU сообщил ямальский общественник Алексей Шевцов, заявивший в надзорные органы о неправомерных действиях фонда.

По словам собеседника агентства, от действий «пирамиды» пострадали жители многих регионов, в том числе ЯНАО. «В деятельности указанного фонда содержатся признаки преступления частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — ред.)», — говорится в ответе прокуратуры на заявление общественника (есть в распоряжении редакции).

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело, которое расследуется следственным управлением УМВД по городу Набережные Челны. Пока в деле фигурируют десятки обманутых граждан и десятки миллионов рублей, однако источники агентства уверены: эти цифры реально намного выше, просто не все готовы признать себя потерпевшими.

Полиция Татарстана ранее призвала пострадавших от деятельности фонда обращаться в правоохранительные органы с заявлениями.

По данным из открытых источников, фонд был создан в Набережных Челнах бизнесменами Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым. Компания позиционировала заработок на беттинге — размещении букмекерских ставок на спорт и обещала инвесторам сверхдоходы от выигрыша.

Согласно размещенной на сайте фонда карте, офисов контора в ЯНАО не имела. Тем не менее, по словам общественника, кто-то из ямальцев успел вложиться в пирамиду, которую в разное время рекламировали спортивные знаменитости, среди которых — Андрей Аршавин и Александр Кержаков.