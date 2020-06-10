Курганцам в жару подают воду только два раза в день

Курганцы в жару остались без воды. Ее подают по два часа утром и вечером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за жары жители нескольких сел в Белозерском районе в Курганской области остались без воды. Ее подают только два раза в день. Ограничение на подачу ресурса ввели местные власти. URA.RU об этом рассказали жители района.

«У нас, как начинается лето люди сидят без воды. Включают на два часа утром и вечером. Бывает, что давление напора маленькое, вода до второго этажа не поступает. Не постирать, не помыться. Люди писали в администрацию, толку никакого», — пояснила одна из жительниц села Белозерское, дом у которой находится в центре на улице Ленина.

По словам другой женщины, воду в дома от колонок в селе Белозерское начали заводить в 2011—2012 годах. «Стоило это 1000 руб. за метр трубы. У всех выходило по-разному — от 30 000 до 100 000 руб., в зависимости от расстояния до колонки. В прошлом году с нас собирали по 1000 рублей на ремонт насоса», — уточнила местная жительница. Она добавила, что водопровод находится в собственности администрации Белозерского района.

Чиновники проблему не отрицают. В официальном ответе местным жителям (копия имеется в ред.) говорится: «С начала мая при установлении жаркой погоды и активным поливом огородов, воды не хватает даже в ограниченные часы, в связи с чем график был скорректирован [минус один час] с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00».

Дальнейшее ограничение подачи воды в жару продолжится. При этом проблема существует несколько лет. Помимо Белозерского, она касается села Светлый дол, деревни Полевое, Корюкино.

Одна из местных жительниц припомнила, что в 2013 году в районе на федеральные деньги построили водопровод. «Когда строили, неужели не могли учесть нагрузку на сети. И если кто-то поливает огород, почему должны страдать все», — возмутилась женщина.

Получить комментарии в Белозерском сельсовете и в администрации района URA.RU не удалось. На телефонные звонки, совершенные около 17:00, никто не ответил. Не получилось дозвониться и до главы района Сергея Зяблова. Номер сотового телефона, имеющийся в редакции, недоступен.