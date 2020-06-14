IKEA вернет деньги, которые получила на помощь в пандемию

Шведский ретейлер IKEA намерен вернуть деньги странам, которые предоставили ему господдержку во время пандемии. Дело в том, что компания пострадала меньше, чем ожидала, сообщает Forbes со ссылкой на Financial Times.
«Ретейлер решил начать обсуждение этого вопроса с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США», — передает издание заявление менеджера по розничным операциям Ingka Group Толга Онку. По словам представителя компании, IKEA пока не определилась, как именно будет компенсировать затраты правительств этих государств, которые помогли с организацией отпусков сотрудников.
По его словам, компания опасалась, что в начале кризиса может потерять 70—80% доходов, однако потери оказались не столь существенными. На данный момент большинство магазинов IKEA, за исключением 23, уже открылись. К тому же за время режима самоизоляции и действия ограничений у покупателей вырос спрос на обустройство дома.
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