Экс-премьер России высказался о последствиях СВО

Степашин: Запад после СВО поменяет свое отношение к России
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Степашин отметил, что сильная Россия никому не удобна
Степашин отметил, что сильная Россия никому не удобна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После окончания спецоперации Запад пересмотрит отношение к России. Сейчас он стремится в последний раз ослабить РФ. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране», — рассказал Степашин в разговоре с агентством РИА Новости. Он отметил, что Запад ведет борьбу не ради Украины, а пытается, в последний раз ослабить Россию.

По его словам, страна с такими масштабами, инфраструктурой и традициями многим неудобна. Именно поэтому предпринимаются попытки ограничить Россию, заключил экс-премьер. 

Ранее президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении России, пригрозив введением 100-процентных пошлин и наращиванием военной поддержки Киева. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ультимативный подход США неприемлем, и настаивала на дипломатическом урегулировании конфликта на своих условиях.  

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После окончания спецоперации Запад пересмотрит отношение к России. Сейчас он стремится в последний раз ослабить РФ. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. «Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране», — рассказал Степашин в разговоре с агентством РИА Новости. Он отметил, что Запад ведет борьбу не ради Украины, а пытается, в последний раз ослабить Россию. По его словам, страна с такими масштабами, инфраструктурой и традициями многим неудобна. Именно поэтому предпринимаются попытки ограничить Россию, заключил экс-премьер.  Ранее президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении России, пригрозив введением 100-процентных пошлин и наращиванием военной поддержки Киева. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ультимативный подход США неприемлем, и настаивала на дипломатическом урегулировании конфликта на своих условиях.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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