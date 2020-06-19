18 июня 2020
17 июня 2020

Источник: кандидат в челябинское Заксобрание заразился COVID. На его заводе вспышка инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
С ослаблением карантина вирус атаковал крупные предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Кандидат-единоросс в Заксобрание Челябинской области Денис Сазонтов заразился коронавирусом, сообщил источник URA.RU в «Единой России». Среди заболевших также несколько коллег партийца, который работает директором управления по работе с персоналом Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

«У Сазонтова положительный тест на COVID-19. Еще шесть сотрудников заводоуправления сейчас находятся в больнице, им проводят искусственную вентиляцию легких», — рассказал URA.RU собеседник.

«Никто из зараженных коронавирусом сотрудников ЧМК в данный момент на ИВЛ не находится. Директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов сдавал тест в плановом порядке и сейчас ожидает результата тестирования», — заявили URA.RU в пресс-службе компании.

Накануне стало известно, что после снятия карантина на предприятии вновь решили перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников. При этом в компании подчеркнули, что на ЧМК выявляются единичные случаи заболевания в различных подразделениях, а переход на удаленку объяснили сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...