С ослаблением карантина вирус атаковал крупные предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кандидат-единоросс в Заксобрание Челябинской области Денис Сазонтов заразился коронавирусом, сообщил источник URA.RU в «Единой России». Среди заболевших также несколько коллег партийца, который работает директором управления по работе с персоналом Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

«У Сазонтова положительный тест на COVID-19. Еще шесть сотрудников заводоуправления сейчас находятся в больнице, им проводят искусственную вентиляцию легких», — рассказал URA.RU собеседник.

«Никто из зараженных коронавирусом сотрудников ЧМК в данный момент на ИВЛ не находится. Директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов сдавал тест в плановом порядке и сейчас ожидает результата тестирования», — заявили URA.RU в пресс-службе компании.

Накануне стало известно, что после снятия карантина на предприятии вновь решили перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников. При этом в компании подчеркнули, что на ЧМК выявляются единичные случаи заболевания в различных подразделениях, а переход на удаленку объяснили сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.