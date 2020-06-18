17 июня 2020

Коронавирус в Челябинской области: последние новости 18 июня. COVID остановил разводы, в Магнитогорске рекорд по заражениям, заводы возвращают удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Число заболевших продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня — 190-й день с момента выявления коронавируса и 100-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 5473 случая заражения, выздоровел 2881 человек и скончались 102 южноуральца.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксирован 561091 (+7790) случай заражения. Вылечились 313963 (+9621) человек — почти 56% от заболевших. Динамика заболеваемости продолжает улучшаться второй день подряд. Умерли 7660 (+182) человека — 1,4% от заразившихся.

По данным на 18 июня, в Челябинской области число заражений коронавирусом выросло до 5473, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Снижение числа заражений с рекордных 182 до 138, произошедшее 16 июня, сменилось новым подъемом — сначала до 170, а теперь до 172. «Выздоровели 149 человек, всего с начала пандемии 2881 пациент, — рассказали в оперштабе. — Умерли пятеро заразившихся — мужчина 71 года и женщины 87, 95, 76 и 89 лет».

Магнитогорск поставил рекорд по числу зараженных COVID

К 18 июня коронавирус в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, за сутки нашли еще у 17 жителей. Муниципалитет стал вторым в регионе, где число зараженных превысило планку в тысячу человек и достигло цифры 1003. На третьем месте Златоуст — 567 случаев и Миасс — 486 заразившихся. Лидирует же в этом рейтинге столица Южного Урала — в Челябинске заболели 1874 человека.

В России впервые нашли коронавирус у новорожденного

Медики областной клинической больницы № 2 в Челябинске впервые в России обнаружили коронавирус у младенца сразу после рождения. «За весь период пандемии только у одного рожденного в ОКБ-2 ребенка обнаружен коронавирус. <…>. Заражение могло произойти внутриутробно, поскольку анализы изначально были положительными», — заявили в минздраве области. — Сейчас младенец и его мать уже выписались из больницы».

На челябинском руднике УГМК вспышка коронавируса

На принадлежащем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Узелгинском подземном руднике в Верхнеуральском районе 17 июня выявили 11 зараженных COVID. Информацию не стали скрывать ни власти области, ни в самой компании. «Заболевание, в том числе протекающее без симптомов, удалось выявить благодаря предпринятым с начала эпидемии мерам предосторожности», — сообщили URA.RU в УГМК. К сегодняшнему дню речь идет о 19 положительных диагнозах, 14 человек госпитализировали, уточнили в правительстве региона. Все заболевшие — жители Челябинской области.

ЧМК вынужденно возвращает дистанционный режим работы

На Челябинском металлургическом комбинате решили перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы. Это происходит после обращений в СМИ сотрудников завода, сообщавших о выявляемых на предприятии зараженных. В пресс-службе ЧМК настаивают, что речь идет о единичных и не связанных между собой случаях в разных подразделениях. «Массовых случаев заражения на территории предприятия не зафиксировано. В связи с ростом заболеваемости в регионе на ЧМК принято решение с сегодняшнего дня вернуть на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников», — говорится в заявлении компании.

COVID остановил разводы

В челябинских ЗАГСах подчитали, что «коронавирусной весной» южноуральцы разводились в два-три раза реже, чем обычно. В марте развелись 1197 пар (-161 к прошлому году), в апреле всего 446 (-941). В мае разводов стало немногим больше. Интересно, что в том же Китае самоизоляция привела просто к валу распадов семей.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Более четырех тысяч гостей соберет в Челябинске ежегодная Межрегиональная выставка «Южно-Уральская книжная ярмарка-2020». Запланировано более 40 различных событий, Запланированы творческие встречи с известными российскими писателями, лекторий, благотворительные акции, обширная городская культурная и деловая программа, интерактивная детская площадка — всего более 20 событий. К моменту ее проведения карантинные ограничения уже будут сняты, надеются организаторы.

Водителей и пассажиров общественного транспорта в Челябинске массово проверят на ношение масок. Такое поручение дала глава города Наталья Котова, обнаружив расхождение между представленными данными о примерно 84% процентах пассажиров в масках и тем, что реально происходит в салонах автобусов и маршруток. То же самое касается посетителей магазинов и других общественных мест.

С 21 июня южноуральцам, желающим съездить в Сочи и на другие курорты Краснодарского края, разрешат свободно передвигаться по Кубани. Об этом заявил губернатор Вячеслав Кондратьев. Однако при въезде им придется измерить температуру, сдать тест на коронавирус и сообщить, куда именно они направляются. Сейчас на Кубани открылись 86 здравниц, в том числе 37 в Сочи. Отдыхать приехали более 10 тыс. туристов.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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