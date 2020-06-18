Число заболевших продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня — 190-й день с момента выявления коронавируса и 100-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 5473 случая заражения, выздоровел 2881 человек и скончались 102 южноуральца.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксирован 561091 (+7790) случай заражения. Вылечились 313963 (+9621) человек — почти 56% от заболевших. Динамика заболеваемости продолжает улучшаться второй день подряд. Умерли 7660 (+182) человека — 1,4% от заразившихся.

По данным на 18 июня, в Челябинской области число заражений коронавирусом выросло до 5473, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Снижение числа заражений с рекордных 182 до 138, произошедшее 16 июня, сменилось новым подъемом — сначала до 170, а теперь до 172. «Выздоровели 149 человек, всего с начала пандемии 2881 пациент, — рассказали в оперштабе. — Умерли пятеро заразившихся — мужчина 71 года и женщины 87, 95, 76 и 89 лет».

Магнитогорск поставил рекорд по числу зараженных COVID

К 18 июня коронавирус в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, за сутки нашли еще у 17 жителей. Муниципалитет стал вторым в регионе, где число зараженных превысило планку в тысячу человек и достигло цифры 1003. На третьем месте Златоуст — 567 случаев и Миасс — 486 заразившихся. Лидирует же в этом рейтинге столица Южного Урала — в Челябинске заболели 1874 человека.

В России впервые нашли коронавирус у новорожденного

Медики областной клинической больницы № 2 в Челябинске впервые в России обнаружили коронавирус у младенца сразу после рождения. «За весь период пандемии только у одного рожденного в ОКБ-2 ребенка обнаружен коронавирус. <…>. Заражение могло произойти внутриутробно, поскольку анализы изначально были положительными», — заявили в минздраве области. — Сейчас младенец и его мать уже выписались из больницы».

На челябинском руднике УГМК вспышка коронавируса

На принадлежащем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Узелгинском подземном руднике в Верхнеуральском районе 17 июня выявили 11 зараженных COVID. Информацию не стали скрывать ни власти области, ни в самой компании. «Заболевание, в том числе протекающее без симптомов, удалось выявить благодаря предпринятым с начала эпидемии мерам предосторожности», — сообщили URA.RU в УГМК. К сегодняшнему дню речь идет о 19 положительных диагнозах, 14 человек госпитализировали, уточнили в правительстве региона. Все заболевшие — жители Челябинской области.

ЧМК вынужденно возвращает дистанционный режим работы

На Челябинском металлургическом комбинате решили перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы. Это происходит после обращений в СМИ сотрудников завода, сообщавших о выявляемых на предприятии зараженных. В пресс-службе ЧМК настаивают, что речь идет о единичных и не связанных между собой случаях в разных подразделениях. «Массовых случаев заражения на территории предприятия не зафиксировано. В связи с ростом заболеваемости в регионе на ЧМК принято решение с сегодняшнего дня вернуть на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников», — говорится в заявлении компании.

COVID остановил разводы

В челябинских ЗАГСах подчитали, что «коронавирусной весной» южноуральцы разводились в два-три раза реже, чем обычно. В марте развелись 1197 пар (-161 к прошлому году), в апреле всего 446 (-941). В мае разводов стало немногим больше. Интересно, что в том же Китае самоизоляция привела просто к валу распадов семей.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Более четырех тысяч гостей соберет в Челябинске ежегодная Межрегиональная выставка «Южно-Уральская книжная ярмарка-2020». Запланировано более 40 различных событий, Запланированы творческие встречи с известными российскими писателями, лекторий, благотворительные акции, обширная городская культурная и деловая программа, интерактивная детская площадка — всего более 20 событий. К моменту ее проведения карантинные ограничения уже будут сняты, надеются организаторы.

Водителей и пассажиров общественного транспорта в Челябинске массово проверят на ношение масок. Такое поручение дала глава города Наталья Котова, обнаружив расхождение между представленными данными о примерно 84% процентах пассажиров в масках и тем, что реально происходит в салонах автобусов и маршруток. То же самое касается посетителей магазинов и других общественных мест.

С 21 июня южноуральцам, желающим съездить в Сочи и на другие курорты Краснодарского края, разрешат свободно передвигаться по Кубани. Об этом заявил губернатор Вячеслав Кондратьев. Однако при въезде им придется измерить температуру, сдать тест на коронавирус и сообщить, куда именно они направляются. Сейчас на Кубани открылись 86 здравниц, в том числе 37 в Сочи. Отдыхать приехали более 10 тыс. туристов.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.