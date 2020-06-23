Замене подлежат даже трамвайные и троллейбусные линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвестиции в концессию по развитию общественного транспорта Екатеринбурга составят примерно 50 миллиардов рублей. Такую цифру 23 июня на заседании Екатеринбургской гордумы назвал мэр Александр Высокинский.

«Если брать объем износа основных средств „Гортранса“ — это то, что над землей — то по троллейбусному парку там близок к критическому. По трамвайному парку: да, они ходят, но процент износа там повыше. Автобусный парк мы обновили. По метро — то, что обсуждали, можно сделать инвестнадбавку в тарифе 8 рублей, метро прибыль получит, но за нее заплатят наши горожане… Именно поэтому мы обсуждаем проект концессии, новой транспортной схемы, привлечения частных средств. Сами мы не потянем. Реконструкция „Гортранса“ с точки зрения троллейбусов, трамваев, покупки нового подвижного состава, это плюс-минус около 50 миллиардов рублей, которые надо будет вложить в достаточно ограниченный срок», — сообщил Александр Высокинский.

URA.RU писало о том, что за рынок общественных пассажирских перевозок в Екатеринбурге борются «Трансмашхолдинг» и «Синара». Компании претендуют на концессию «Гортранса» Екатеринбурга, подготовка к которой должна завершиться к 2021 году.