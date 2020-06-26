26 июня 2020
25 июня 2020

Пьяные школьники в Перми подожгли случайного прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, вор, наручники, нарушитель, задержание
Сейчас решается вопрос о заключении школьников под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два 14-летних жителя Перми обвиняются в жестоком убийстве. Установлено, что они избили, а после подожгли случайного прохожего. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

В сообщении ведомства сказано, что подростки, «находившиеся в состоянии алкогольного опьянения», поссорились с незнакомцем. Они догнали пьяного прохожего у подъезда его дома и напали на него. «Сбили с ног и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего, с целью причинения ему смерти с особой жестокостью, подожгли на потерпевшем одежду», — отмечено в сообщении ведомства. Трагедия произошла в ночь на 24 июня 2020 года.

Случайные прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики пытались спасти мужчину, но он скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов.

Подростки задержаны. Они подтвердили, что причастны к преступлению. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «д, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью). Решается вопрос о заключении школьников под стражу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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