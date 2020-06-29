Власти ХМАО приблизились к решению о снятии карантина

Показатели для начала снятия карантина должны продержаться в Югре, как минимум, неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заболевания COVID-19 и округ второй день подряд выполняет все ключевые показатели для начала снятия карантина. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 18 муниципалитетах ХМАО. Сургут — 100; Нижневартовск — 47; Ханты-Мансийск — 23; Когалым — 23; Мегион — 22; Нефтеюганск — 14; Ханты-Мансийский район — 8; Нягань — 7; Югорск — 7; Сургутский район — 7; Советский район — 4; Покачи — 3. Нижневартовский район — 3; Радужный — 2; Пыть-Ях — 2; Белоярский район — 2; Нефтеюганский район — 2; Октябрьский район — 1. Кроме того, в оперштабе отметили, что за сутки в ХМАО умерло четыре пациента с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 29 июня ХМАО удовлетворяет всем критерием для начала первого этапа по снятию ограничений, связанных с COVID-19. «Коэффициент распространения инфекции — 0,91 (1 этап — >1). Показатель охвата тестированием населения — 295,80 (3 этап — >110). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 80% (1 этап — <50%)», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции в регионе до 5 июля. А в мессенджерах тем временем распространяются фейки о том, что в июле власти собираются закрыть Сургут. Чиновники мэрии выступили с опровержением этой информации.