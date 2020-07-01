По итогам второго квартала текущего года
Рубль, напротив, потерял позиции по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке 71,28 рубля (+1,29), евро — на 80 рублях (+1,31).
Ситуация в России
В июле в России будет запущен процесс восстановления экономики. Реализация национального плана вывода экономики из кризиса обойдется в пять трлн рублей.
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начнут поступать с 1 июля. За один день Пенсионный Фонд России (ПФР) может перечислить выплаты более чем на 15 млн детей.
В мае спрос на ипотеку вырос и стал на 3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Гендиректор бюро кредитных историй ОКБ Артур Александрович сообщил, что это произошло благодаря господдержке и снижению ключевой ставки.
Россия вошла в пятерку лидеров по числу проживающих в стране миллиардеров. За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось на 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их общее состояние оценивается почти в 10 трлн долларов. В нашей стране зарегистрировано 114 миллиардеров. Их состояние увеличилось до 390 млрд долларов.
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на обмен валют. По мнению академика, это стабилизирует курс рубля и позволит избежать волны инфляции.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что благодаря текущему экономическому кризису властям страны удалось
Что происходит в мире
Общее число рабочих часов во всем мире сократилось на 14%, что эквивалентно
Французский концерн Airbus
В США обсуждают
Прогнозы и мнения экспертов
Рост стоимости
Повышение зарплат военным на 3% может стать поводом для дальнейшего увеличения зарплат бюджетников. По мнению экономиста, руководителя направления финансы и экономика в Институте современного развития Никиты Масленникова, таким образом государство может помочь восстановлению экономики в кризис.
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков
Не все системообразующие предприятия РФ обращаются за льготными кредитами, так как
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