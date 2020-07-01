Новости кризиса 1 июля. Стартуют выплаты на детей, зарплату бюджетникам поднимут, но Россия начнет терять европейский рынок нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты на детей от государства начнут поступать с 1 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

По итогам второго квартала текущего года нефть марки WTI подорожала на 93%, а Brent — на 59%. Цены на сырье продолжают расти. Так, Brent смогла подрасти до 41,74 доллара за баррель (+1,14%). Американская нефть WTI тоже смогла прибавить в стоимости. Сейчас она торгуется по 39,8 доллара за баррель (+1,35%).

Рубль, напротив, потерял позиции по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке 71,28 рубля (+1,29), евро — на 80 рублях (+1,31).

Ситуация в России

В июле в России будет запущен процесс восстановления экономики. Реализация национального плана вывода экономики из кризиса обойдется в пять трлн рублей.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начнут поступать с 1 июля. За один день Пенсионный Фонд России (ПФР) может перечислить выплаты более чем на 15 млн детей.

В мае спрос на ипотеку вырос и стал на 3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Гендиректор бюро кредитных историй ОКБ Артур Александрович сообщил, что это произошло благодаря господдержке и снижению ключевой ставки.

Россия вошла в пятерку лидеров по числу проживающих в стране миллиардеров. За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось на 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их общее состояние оценивается почти в 10 трлн долларов. В нашей стране зарегистрировано 114 миллиардеров. Их состояние увеличилось до 390 млрд долларов.

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на обмен валют. По мнению академика, это стабилизирует курс рубля и позволит избежать волны инфляции.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что благодаря текущему экономическому кризису властям страны удалось снять «гнет» проверок с предпринимателей, и такую практику нужно сохранить. При этом он подчеркнул, что полностью от проверок отказываться нельзя.

Что происходит в мире

Общее число рабочих часов во всем мире сократилось на 14%, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест с полной занятостью. В ООН заявили, что наибольшие потери во втором квартале понес рынок труда Северной и Южной Америке.

Французский концерн Airbus сократит около 15 тысяч своих сотрудников во всем мире до конца лета 2021 года из-за кризиса. В компании сообщили, что приняли такое решение, так как ожидается, что объем авиаперевозок может вернуться к докризисным уровням не ранее 2023 года, а возможно и 2025 года.

В США обсуждают структуру дополнительной помощи, призванной смягчить последствия высокой безработицы и потенциальной волны разорения предприятий. Ожидается, что поддержка будет нацелена на те отрасли, по которым пандемия нанесла особенно сильный удар.

Прогнозы и мнения экспертов

Рост стоимости нефти марки Urals может привести к потере Россией доли европейского рынка. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отметила, что значительный рост цен и ограниченное предложение нефти этой марки уже привели к сокращению закупок сорта.

Повышение зарплат военным на 3% может стать поводом для дальнейшего увеличения зарплат бюджетников. По мнению экономиста, руководителя направления финансы и экономика в Институте современного развития Никиты Масленникова, таким образом государство может помочь восстановлению экономики в кризис.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков спрогнозировал укрепление рубля. По его словам, это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику.

Не все системообразующие предприятия РФ обращаются за льготными кредитами, так как не готовы отказываться от выплаты дивидендов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство не планирует смягчать этот критерий.

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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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