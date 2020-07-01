Выплаты на детей от государства начнут поступать с 1 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам второго квартала текущего года нефть марки WTI подорожала на 93% , а Brent — на 59%. Цены на сырье продолжают расти. Так, Brent смогла подрасти до 41,74 доллара за баррель (+1,14%). Американская нефть WTI тоже смогла прибавить в стоимости. Сейчас она торгуется по 39,8 доллара за баррель (+1,35%).

Рубль, напротив, потерял позиции по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке 71,28 рубля (+1,29), евро — на 80 рублях (+1,31).

Ситуация в России

В июле в России будет запущен процесс восстановления экономики. Реализация национального плана вывода экономики из кризиса обойдется в пять трлн рублей.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начнут поступать с 1 июля. За один день Пенсионный Фонд России (ПФР) может перечислить выплаты более чем на 15 млн детей.

В мае спрос на ипотеку вырос и стал на 3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Гендиректор бюро кредитных историй ОКБ Артур Александрович сообщил, что это произошло благодаря господдержке и снижению ключевой ставки.

Россия вошла в пятерку лидеров по числу проживающих в стране миллиардеров. За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось на 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их общее состояние оценивается почти в 10 трлн долларов. В нашей стране зарегистрировано 114 миллиардеров. Их состояние увеличилось до 390 млрд долларов.

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на обмен валют. По мнению академика, это стабилизирует курс рубля и позволит избежать волны инфляции.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что благодаря текущему экономическому кризису властям страны удалось снять «гнет» проверок с предпринимателей , и такую практику нужно сохранить. При этом он подчеркнул, что полностью от проверок отказываться нельзя.

Что происходит в мире

Общее число рабочих часов во всем мире сократилось на 14%, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест с полной занятостью. В ООН заявили, что наибольшие потери во втором квартале понес рынок труда Северной и Южной Америке.

Французский концерн Airbus сократит около 15 тысяч своих сотрудников во всем мире до конца лета 2021 года из-за кризиса. В компании сообщили, что приняли такое решение, так как ожидается, что объем авиаперевозок может вернуться к докризисным уровням не ранее 2023 года, а возможно и 2025 года.

В США обсуждают структуру дополнительной помощи , призванной смягчить последствия высокой безработицы и потенциальной волны разорения предприятий. Ожидается, что поддержка будет нацелена на те отрасли, по которым пандемия нанесла особенно сильный удар.

Прогнозы и мнения экспертов

Рост стоимости нефти марки Urals может привести к потере Россией доли европейского рынка. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отметила, что значительный рост цен и ограниченное предложение нефти этой марки уже привели к сокращению закупок сорта.

Повышение зарплат военным на 3% может стать поводом для дальнейшего увеличения зарплат бюджетников. По мнению экономиста, руководителя направления финансы и экономика в Институте современного развития Никиты Масленникова, таким образом государство может помочь восстановлению экономики в кризис.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков спрогнозировал укрепление рубля . По его словам, это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику.

Не все системообразующие предприятия РФ обращаются за льготными кредитами, так как не готовы отказываться от выплаты дивидендов . Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство не планирует смягчать этот критерий.

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